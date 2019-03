Edição 3233

Morte de macacos pode ser indício de febre amarela

Ratinho Júnior assina ordem de serviço para asfalto do Socavão nesta sexta-feria

200 anos com festejos até dezembro

Gás natural chega a Arapoti

Operário pega o Foz fora de casa

PR-340 deve ser liberada parcialmente

Vizinho atira na mão e nádegas de desafetos

Castro em alerta!A secretaria Municipal de Saúde de Castro espera receber até no final de semana o resultado dos exames, feitos a partir dos macacos, que foram encontrados mortos na região do Socavão. Há suspeita de que os 10 animais que apareceram mortos entre a semana passada e esta segunda-feira (25) tenham morrido em decorrência de febre amarela. Conforme explica a secretária municipal de Saúde, Maria Lidia Kravutschke, os macacos servem de alerta à população, quanto à possível presença do mosquito transmissor da doença.Página 5Notícia foi dada por Reinaldo Cardoso e Marcos BertoliniO governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta sexta-feira (29), em Castro, a ordem de serviço para o início das obras dos 9 km ligando o distrito do Socavão a cidade pela PR-340. É a primeira vez que Ratinho Junior vem aos Campos Gerais após a sua eleição. A confirmação da vinda e da assinatura, foi dada pelo ex-prefeito Reinaldo Cardoso (PPS) e pelo ex-vice-prefeito de Castro, Marcos Bertolini, após a posse do novo secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), nessa segunda-feira (25), em Curitiba.Página 3Palmeira em clima de festaNo dia 7 de abril Palmeira estará em festa, afinal o município completa 200 anos. Pensando que uma data tão única e especial merece uma comemoração a altura, a Prefeitura de Palmeira e a comunidade palmeirense prepararam um 2019 repleto de atividades e atrações para a população. Um dos pontos altos da comemoração dos 200 anos é o espetáculo multiartes ‘Bicentenário – a história.Página 4Neste mêsO gás natural fornecido pelo Compagas, chegou neste mês de março a Arapoti. O início de fornecimento à indústria B.O. Paper, produtora de papéis para publicações, na primeira quinzena deste mês, representa o avanço do uso do gás natural em outras regiões do Paraná.Página 3Operário venceu o Maringá por 2 a 0 na tarde deste domingo (24), pela quarta rodada da Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. O próximo confronto do Fantasma é contra o Foz do Iguaçu.Página 4Sandro Alex em visitaPágina 3Em CarambeíPágina 7