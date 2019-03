Edição 3234

Ratinho Júnior libera hoje R$ 25,6 mi

Ordem de Serviços para Carambeí e CastroNesta sexta-feira (29) o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior cumprirá agenda nas cidades de Castro e de Carambeí. Pela primeira vez desde que tomou posse, Ratinho visita a região. Em Carambeí irá assinar a Homologação da Construção do prédio que abrigará a nova Prefeitura da cidade, e a ordem de serviço para pavimentação asfáltica da Estrada do Catanduvas. O encontro com o prefeito Osmar Blum, para as assinaturas, será realizado no Centro de Convivência do Idoso, às 11 horas.Já em Castro, onde tem compromisso marcado para as 13h30, Ratinho irá assinar a ordem de serviço para pavimentação de nove quilômetros de estrada, entre o Distrito do Socavão e o local conhecido como Pinheirão.Página 318 macacos mortos nos distritos de Socavão e AbapanFoi confirmado, através de exames laboratoriais, a circulação do vírus da Febre Amarela em Castro. Até na quinta-feira (28) já haviam sido encontrados 18 macacos mortos, nas regiões do Socavão e Abapan, e segundo a secretária de Saúde do Município, Maria Lidia Kravutschke, o resultado dos exames feitos a partir da coleta de material de seis desses animais, confirmou que os mesmos morreram em decorrência do vírus. Vale destacar, no entanto, que os macacos não são transmissores do vírus, porém, como habitam a copa das árvores, assim como o mosquito Haemagogus e o do gênero Sabethes, transmissores da Febre Amarela, acabam sendo as primeiras vítimas. “O vírus é transmitido unicamente através da picada dos mosquitos”, salientou Maria Lidia.Página 5EntrevistaA Assembleia Legislativa do Paraná concluiu que tem necessidade de se comunicar melhor com a população. A dificuldade de conversar diretamente com a sociedade é uma percepção de anos que se materializou em dados objetivos colocados à disposição do presidente, deputado Ademar Traiano (PSDB) e do 1º secretário, Luiz Cláudio Romanelli (PSB).Página 3Em Ponta GrossaO nome da professora castrense Luciana Aquiles Sleutjes foi confirmado nesta semana para a chefia do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa. Após processo seletivo organizado pelo governo, através do qual os candidatos foram avaliados em provas de conhecimentos específicos, análise de currículo e aptidão para o cargo, Luciana foi oficialmente anunciada para a nova função, e deu início aos trabalhos ainda na terça-feira (26). Ontem (28), ela falou com a reportagem do Página Um.Página 5Em Piraí do SulPoliciais militares estão desde a manhã dessa quinta-feira (28), na captura de Bruno Ricardo Oliveira Alves, Robert Wesley Barbosa, Iuri Custódio de Oliveira, e Igor Ferreira Oliveira, fugitivos da carceragem da Delegacia de Piraí do Sul. Eles teriam se utilizado de um pedaço de madeira para abrir buraco em uma parede de tijolos do banheiro que dá acesso a entrada da carceragem.Página 7Encontro da AbramilhoFoi realizada, em Brasília, a Reunião da Aliança Internacional do Milho, formada por entidades do Brasil, Argentina e Estados Unidos, com os maiores produtores e exportadores dos grãos no mundo. Da cidade de Castro participaram Paulo Bertolini, Eduardo Medeiros e Alexander Mittelstedt.Além do encontro e almoçarem com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram de encontro com a deputada Aline Sleutjes (PSL), que os recebeu em seu gabinete.Página 5Escola Paulo FreireSó a partir de hoje (29) poderá se saber que tipo de meningite a pequena Júlia, de 1 ano e sete meses, contraiu. Desde que foi constatada a doença, a estudante do Colégio Paulo Freire está internada na Unidade de Terapia Intensiva (TI) do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.Página 520ª EdiçãoPágina 8Página 5Página 7