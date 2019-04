Edição 3235 Versão Online

Sangue vaza por rachadura

Jazigos coletivosVazamento de sangue de um corpo em decomposição, em um túmulo do cemitério do Jardim Primavera em Castro, vem preocupando os vizinhos do local. Mesmo, segundo a Vigilância Sanitária, não representando perigos à saúde pública, a situação causa mau cheiro e atrai muitas moscas para a área, além de ser uma cena desagradável para quem mora próximo ou trafega pelo local. Desta vez o vazamento é no túmulo de um senhor, cujo sepultamento ocorreu no dia 25 de março, nos jazigos coletivos do cemitério. Porém, de acordo com os cuidadores do local, não é a primeira vez que isso ocorre nos túmulos coletivos, inclusive, há sinais de outros vazamentos, ocorridos em gavetas usadas há mais tempo, no entanto, como o que está ocorrendo agora é maior, acabou chamando mais a atenção.Página 5Abrindo a programação das comemorações do bicentenário do município de Palmeira, a Praça Marechal Floriano Peixoto recebeu centenas de pessoas para o Momento Cívico. O primeiro ato chamou, simbolicamente, todos os ex-prefeitos do município, representados por estudantes carregando imagens dos ex-mandatários. Na sequência a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira (IHGP), Vera Lúcia de Oliveira Mayer, realizou pronunciamento no qual destacou fatos da criação do município. O evento mereceu até bolo!Página 4Após ser recepcionado pela Fanfarra do Colégio Fabiana Pimentel, onde aconteceu a cerimônia de assinaturas no documento, Ratinho Junior, assim como outros políticos, assinou a autorização para o início das obras de 9 km de asfalto ligando Socavão a Pinheirão. Todo o processo de pavimento será fiscalizado de perto pela pasta da Infraestrutura e Logística do Paraná, disse o secretário Sandro Alex (PSD).Página 3Também na sexta-feira (29), Carambeí recebeu a autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior para o início de duas obras bastante aguardadas pela população: a construção da sede do novo paço municipal e a pavimentação da estrada que liga a PR-151 à localidade de Catanduvas. Os investimentos somam R$ 14,2 milhões, dos quais R$ 11,5 milhões serão repassados pelo Governo do Estado.Página 3Em ImbituvaFoi sepultado na manhã dessa segunda-feira (1º) no Cemitério Luterano, os corpos de um casal de motociclistas, vítimas de acidente na noite deste sábado (30), em Imbituva. Eles seguiam com uma motocicleta Honda Shadow, quando atingiram a lateral do semi-reboque de um bitrem que cruzava a rodovia. O local de retorno é permitido para os veículos que trafegam por aquela região.Página 7Empate amargoOperário empatou sem gols com o Foz do Iguaçu, na tarde deste domingo (31 de março), no Estádio do ABC, pela última rodada da primeira fase da Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. Com o empate, o alvinegro encerrou o segundo turno e não classificou-se para a semifinal.Página 4Em BrasíliaPágina 3Passeios e caminhadasPágina 41º de MaioPágina 5Para TibagiPágina 5Por mina de águaPágina 7Página 3