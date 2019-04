Edição 3236 Versão Online

Estudantes protestam

Suspensão do abate preocupa

Carambeí intensifica vacinação

5º Esquadrão de Cavalaria comemora 73 anos no sábado

Inquérito é aberto após Bebê morrer 'engasgado' com leite materno

Uma semana de sangue derramado

Ministro diz a Aliel que não renovará

Previsão de chuva adia eventos alusivos aos 200 anos de Palmeira

Pelo retorno integral do subsídio ao transporte universitário e pela sala do cursinho solidárioCrescem as manifestações contrárias às decisões da Prefeitura de Castro, de reduzir o subsídio para o transporte universitário no município, e de retirar a sala, antes usada para aulas do curso pré-vestibular solidário. Conforme já anunciado pelo Página Um, o vereador Maurício Kusdra foi um dos primeiros a questionar (através de requerimentos) a postura do prefeito Moacyr Fadel. Como não teve resposta formal do gestor dentro do prazo definido, Maurício informou a situação ao Ministério Público de Castro, e na sessão ordinária da Câmara Municipal de quarta-feira (3), fez uso da tribuna para novamente enfatizar a insatisfação que a situação vem gerando. Na terça-feira (2), estudantes foram até a sede da prefeitura protestar.Página 5Por 5 meses, anuncia a BRFO prefeito Osmar Blum (PSD) e o vice-prefeito Leon Larocca (DEM) receberam na tarde desta quarta-feira (03), o gerente industrial da BRF Carambeí, Herberto Dupont e a gerente executiva de Relações Institucionais da BRF, Ana Carolina Carregaro, que informaram oficialmente a administração municipal sobre a suspensão, por até cinco meses, do abate de frangos, na unidade do município, a partir de 27 de maio de 2019. Prefeito Osmar Blum declarou que recebe a notícia com preocupação e espera que a readequação proposta pela empresa tenha sucesso num curto prazo e retorne a produção o quanto antes.Página 4Combate a febre amarelaCarambeí intensificou a vacinação contra a Febre Amarela a partir de quinta-feira (4) com a disponibilidade das doses em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 9 às 11 horas e 13h30 às 16 horas. A secretaria Municipal de Saúde avisa que o município está em alerta para Febre Amarela e a única forma de evitar a doença é a vacinação. Todos acima de 9 meses até 59 anos e gestantes, em qualquer idade gestacional, deverão receber a dose única.Página 4LocalPágina 5Página 7Cemitério Jardim PrimaveraEstá perto de completar uma semana o vazamento de sangue em um dos túmulos dos jazigos coletivos, no cemitério do Jardim Primavera, em Castro. Uma cena, extremamente desagradável de se ver, que já tornou-se rotina no dia a dia de quem mora perto ou trafega pelo local.Página 5Pedágios no ParanáO ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou na quarta-feira (3), durante reunião da Comissão de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados, que o Governo Federal irá retomar a concessão das estradas federais que hoje estão sob responsabilidade do Paraná. A declaração foi feita ao deputado federal Aliel Machado (PSB), integrante da Comissão.Página 3Página 4