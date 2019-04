Edição 3238

PR lidera produção industrial nacional

Aline recebe gestores em sua casa

Febre Amarela reduz macacos

Colocar as contas em dia e se preparar para a Liga B

Igor Quirrenbach vence

ExpoFrísia apresenta novidades

Câmara vota crédito de R$ 960 mil

Prefeitura muda sistema de informações

94% de variação nos preços

Prefeitura de Carambeí faz conferência

Receita Estadual fiscaliza postos

Universidades são destaques em pesquisa

Homem teve braço decepado

Engavetamento envolve três carros em praça

Crescimento de 10,3%A indústria paranaense foi a que mais cresceu no primeiro bimestre de 2019, com um aumento 10,3% na produção com relação ao mesmo período do ano passado. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) mostram que apenas seis estados tiveram desempenho positivo no bimestre. A produção industrial brasileira fechou com baixa de 0,2% em janeiro e fevereiro.“O Paraná ocupa o primeiro lugar folgado na produção industrial nacional”, destaca o diretor do Centro de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki Júnior.Página 5Em BrasíliaCerca de 40 gestores públicos, entre prefeitos, vereadores e lideranças presentes na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, participaram de um encontro organizado pela deputada federal Aline Sleutjes para estreitar relações e atender com o máximo de atenção as demandas dos representantes de cidades do Paraná.Página 341 animais encontrados mortosApesar de não ter sido detectado nenhum caso de febre amarela em humanos, em Castro, as equipes da secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária continuam em alerta, principalmente pelo fato de ainda estarem aparecendo macacos mortos. Em praticamente toda zona rural do município, onde há corredores de mata, foram registrados casos de morte dos animais. Ao todo, foram contabilizadas 41 mortes de macacos até agora.Página 7Caramuru VôleiEm uma nova fase e já pensando em como retornar para a elite do voleibol brasileiro, o Caramuru Vôlei foca agora no pagamento das dívidas que ainda restam e na captação de recursos para reestruturação da equipe. O time foi eliminado da série A, após fazer uma participação abaixo das expectativas, conforme descreve o diretor geral da equipe Fábio Sampaio.Página 4Mitsubishi Motorsports em CuritibaO maior campeonato monomarca do Brasil realizou a sua segunda prova do ano no sábado (6), e o navegador de Castro, Igor Quirrenbach, foi o grande campeão do dia na categoria Master. O navegador competiu na prova do Mitsubishi Motorsports ao lado do piloto Robson Garcia, da equipe GS Racing. Igor comemorou muito o resultado, principalmente considerando que foi a primeira vez que a dupla andou junta.Página 7CarambeíPara fomentar o setor de agropecuária, que de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) deve crescer 3,5% em 2019, o Parque Histórico de Carambeí (PR) receberá mais uma edição da ExpoFrísia. Gratuita e aberta ao público, a feira apresenta novidades e tecnologias para o segmento.Página 6Para a saúdeFoi aprovada na sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 960 mil na área da saúde. O objetivo da alteração é a compra de dez unidades móveis de saúde que atenderão várias comunidades.Página 3CarambeíA Prefeitura de Carambeí está até esta sexta-feira (12) com atendimento ao público suspenso em decorrência da mudança do sistema de informações de gestão, que englobam as áreas de tributação, finanças, recursos humanos e compras. Os servidores estão em treinamento, em suas próprias salas, para operar com o novo sistema.Página 4Ovos de páscoaO Procon Paraná divulgou nesta quarta-feira (10), a pesquisa comparativa aos itens de Páscoa. Os preços variam bastante, chegando a uma diferença de até 94% entre um estabelecimento e outro.Página 5Na área da saúdeA Prefeitura de Carambeí realizou nessa quinta-feira (11), a 10ª Conferência Municipal de Saúde 'Democracia e Saúde', no Centro Comunitário do Idoso (CCI).Página 4A Receita Estadual do Paraná está realizando operação de fiscalização em postos de combustíveis de todas as regiões do Estado. O objetivo é combater a sonegação de impostos e identificar a conformidade das práticas comerciais dos estabelecimentos com a legislação tributária. A Operação Integrada 2019 conta com a atuação das Delegacias Regionais de Receita do Estado nos municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, e outras.Página 5No paísPágina 5Na PR 151Página 9Página 9