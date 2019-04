Edição 3239 Versão Online

Estado economiza R$ 80 milhões

Eventos movimentam a cena cultural em Palmeira

Cadeiras de rodas ocupam vagas

no estacionamento rotativo

Castro pode sediar etapa de Downhill

Foragido da cadeia foi morto com cinco balaços

Desfile em prol da Apae

Sicredi usa sucesso da Banda Blitz

Carambeí adquire 'van adaptada'

Tibagi recebe ônibus para alunos

CEO de Castro utiliza novo equipamento para 'canal'

Câmara dos Vereadores de Castro é alvo de ação civil pública

Através de medidas de gestãoO governo do Paraná economizou R$ 80,3 milhões em gastos com pessoal e com a renegociação e cancelamento de contratos. O resultado foi anunciado nesta segunda-feira (15) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante apresentação do balanço de 100 dias de gestão. No total, a estimativa do Executivo é que a economia alcance no mínimo R$ 237,3 milhões em todo o ano, valor que poderá chegar a R$ 260 milhões se forem implementadas ainda em 2019 todas as três etapas da reforma administrativa. Segundo Ratinho Junior, a economia é essencial, mas a reestruturação do Estado é tão importante quanto a redução de gastos. "Nosso foco nunca foi apenas economizar, mas aumentar a eficiência do governo", disse Ratinho Junior. "E pela velocidade que estamos trabalhando já dá para ver que está dando certo", destacou o governador, que elencou mais de 60 iniciativas que estão contribuindo para o bom desempenho do Paraná neste ano.

Dois eventos que já estão se tornando tradicionais em Palmeira tomaram conta da praça Marechal Floriano Peixoto no final de semana. A Feira da Lua, que aconteceu no sábado (13) e teve a 'Tropicália' como tema, e o Poeme-se, realizado no domingo (14), movimentaram a cena cultural do município. 'Uma noite Tropicália', como foi chamada a edição da Feira da Lua, homenageou o movimento tropicalista que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968 e acabou reprimido pelo governo militar da época.

A Associação dos Deficientes Físicos de Castro (ADF) realizou na manhã de sexta-feira (12), uma ação de conscientização chamada "Estacione Consciente', para falar da importância do correto uso de vagas de estacionamento, reservadas a pessoas com deficiência. A atividade, desenvolvida em parceria com acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade Cescage, objetivou chamar a atenção de motoristas que indevidamente fazem uso dessas vagas. No dia também foram comercializados os chamados adesivos solidários, para arrecadar fundos para a associação.