Edição 3240

Após bens bloqueadosA Câmara Municipal de Castro se manifestou publicamente na tarde de quarta-feira (17), após o registro da ação civil pública, da ONG Vigilantes da Gestão. A ação foi registrada no judiciário castrense na segunda-feira (15), apontando irregularidades em um contrato para a prestação de serviços de treinamento e capacitação, firmado entre a Casa de Leis e a União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar). Através de nota oficial, assinada pela presidente da Câmara, Maria de Fátima Barth Anthão Castro, a Casa afirmou acreditar que não existe qualquer irregularidade no processo de contratação da Uvepar. A mesma nota também afirma que a Câmara publicou todos os atos do processo em seu Portal da Transparência e que ante a decisão liminar, proferida pela Justiça do município na quarta-feira (17), haverá suspensão imediata do contrato celebrado.Página 3Klabin 120 anosO governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Klabin Papel e Celulose, Critiano Cardoso Teixeira, anunciaram no final da tarde de terça-feira (16) um novo investimento da empresa no Paraná. No total, a indústria vai investir R$ 9,1 bilhões na ampliação da fábrica de Ortigueira (Unidade Puma), que está em operação desde 2017.Ratinho Junior destacou que o empreendimento da Klabin é o maior investimento privado da América Latina.Página 4Nesta segunda-feiraEstá marcada para segunda-feira (22) assembleia, com a participação dos funcionários da BRF de Carambeí, representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Carambeí e Região (Sintac), e da empresa. Na reunião, que acontecerá a partir das 15 horas na frente da indústria, serão votados itens de um pacote de medidas que é fruto das negociações entre o Sindicato e a empresa.Página 5Produção leiteiraCarambeí é um dos municípios que mais registraram crescimento no Valor de Produção Pecuária Leiteira nos Campos Gerais do Paraná, alcançando 973,5% entre os anos de 2000 e 2017. Um dos motivos para esse crescimento é a evolução genética bovina, que pode ser conferida na ExpoFrísia 2019. Entre as atrações da feira está a apresentação do 6º Catálogo de Touros da Intercooperação, com 76 animais das e Jersey.Página 616.427 unidadesO Instituto de Pesos e Medidas do Paraná finalizou nesta quarta-feira (17) a Operação Páscoa. Foram verificados 16.427 unidades de produtos mais consumidos nessa época, como ovos de chocolate, colomba pascal, chocolate em pó, chocolate ao leite, bombons de chocolate, alfajores, barras de chocolate, coelhos de chocolate, entre outros, além de pescados congelados e enlatados.Página 5Aline levaCastro e mais 23 municípios do Paraná receberam repasse de verba de R$1.800.000,00 do Ministério da Saúde para a aquisição de unidade do Castramóvel, que oferece gratuitamente a castração de animais domésticos para famílias de baixa renda. Iniciativa tem empenho da deputada Aline Sleutjes.Página 3Mês de maioUm dos shows mais aguardados dos últimos tempos terá um presente especial para os fãs dos sertanejos Zé Neto & Cristiano que desembarcam em Ponta Grossa no dia 26 de maio: uma pré-venda de ingressos com preços promocionais. Os valores variam de R$ 35 a R$ 125, dependendo do setor.Página 10Página 3Página 7Na bronzeO Novo Caramuru Futsal irá estrear no Campeonato Paranaense de Futsal – Chave Bronze 2019 - neste sábado (20). O primeiro jogo da equipe, que está sob o comando do técnico Soneca, será contra o São Mateus Futsal. A partida está marcada para às 20h30, no Ginásio Padre Jose Pagnacco. Para assistir ao jogo o torcedor poderá contribuir com 1 kg de alimento.Página 7Página 9