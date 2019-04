Edição 3241

Mortes preocupam

O que acontece no Anna Fiorillo Menarim?Algumas famílias, após terem perdido familiares ou terem passado por situações complexas dentro do Hospital Anna Fiorillo Menarim, atualmente administrado pela Cruz Vermelha Brasileira, estão classificando o atendimento da unidade, e em alguns casos, a falta dele, como negligente. Por exemplo, o fato de não ter médico pediatra para acompanhar a todos os partos que ocorrem no local, o que inclusive já foi noticiado pelo Página Um, continua a ser uma realidade. Há cerca de 10 dias a reportagem ouviu uma mãe que deu à luz no Hospital e que confirmou que seu parto ocorreu sem a presença deste profissional.Em outro caso ao qual a reportagem do Página Um teve acesso, uma paciente acabou entrando em óbito, no último mês de março, após mais de uma semana de tentativas de atendimento.De acordo com balanço do (BPRv), o número de acidentes nas estradas estaduais durante o feriado de Páscoa caiu 24,69% na comparação com o mesmo período do ano passado, já o número de óbitos subiu de seis para 11.Caso de políciaAs três adolescentes que dançavam funk em cima de um túmulo, em cemitério da Vila Rio Branco, virou caso de polícia. De posse das informações, a Polícia Militar localizou duas das três jovens que apareciam na imagem e as chamaram, assim como os seus pais, para darem depoimentos.Todos os anos em TibagiTodos os anos, na Sexta-Feira Santa, fiéis do Monge São João de Maria esperam pela tradicional peregrinação de 12 quilômetros até o Olho D'agua por onde o monge passou. Neste ano, cerca de 200 fiéis fizeram o trajeto, mesmo com o frio que fez no início da manhã.Sandro Alex acompanhaO governador Carlos Massa Ratinho Junior lidera missão oficial do Governo do Estado à China nesta semana. A viagem acontece entre 21 e 27 de abril e atende convite feito pelo embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, que esteve no Paraná em março.Em Ponta GrossaA atenção do governo municipal de Ponta Grossa à inovação e desburocratização rendeu ao prefeito Marcelo Rangel o prêmio "Prefeito Empreendedor", promovido pelo Sebrae em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (22), em Curitiba.Paranaense de FutsalCom uma equipe formada por atletas locais, mas contando com a experiência do técnico Soneca, o Novo Caramuru estreou na Série Bronze do Paranaense com goleada frente ao São Mateus. O jogo foi em casa e o ingresso 1 kg de alimento. O próximo confronto será em Ponta Grossa, neste sábado (27), contra o Pyl de Ponta Grossa. Depois de pertencerem a elite de futsal paranaense, Castro e Ponta Grossa iniciam nova caminhada.Em TibagiA segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza para os grupos de risco começou nesta segunda-feira (22) em Tibagi. A partir de agora, pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde, professores da rede pública e privada, portadores de doenças crônicas, jovens entre 12 e 21 anos sob medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas podem tomar a vacina.Os novos conselheiros tutelares eleitos em 14 de abril, de forma extraordinária, tomaram posse em cerimônia na manhã desta segunda-feira (22), no auditório da Assistência Social. O processo preencheu uma vaga de titular e cinco vagas para suplente. A titular empossada foi Caroline Bach Diedrichs.