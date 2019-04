Edição 32342

'ExpoFrísia' abre na presença de Piana

Pedágio da Rodonorte 30% mais barato

Vereadores aprovam novas adequações

no Portal da Transparência

Operário pega o América na estreia

'Oranjefeest' será neste sábado

Carambeí atinge 4 mil imunizações

5º Esquadrão realizou adestramento

Seis mandados cumpridos em 24 horas

Novo Caramuru Futsal vai em busca da vitória

Carnês de IPTU já podem ser retirados

Produtores e BRF fecham acordo em Carambeí

Presos homens por prática de caça

Mãe e filha são lançadas de carroça

Em CarambeíA ExpoFrísia 2019 foi lançada na noite de quinta-feira (25) com a presença de autoridades da política, do agronegócio e do sistema cooperativo. O primeiro dia de feira teve julgamentos da raça Holandês Vermelho e Branco e Gado Jovem e o Clube de Bezerras. A feira vai até o dia 27 de abril (sábado) e acontece no Parque de Exposições Frísia, anexo ao Parque Histórico de Carambeí (PR). O diretor-presidente da Frísia Cooperativa Agroindustrial, Renato Greidanus, agradeceu a presença de todos e o esforço do governo do Estado para os produtores paranaenses alcançarem outros mercados. O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, que é presidente da Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio), ao fazer uso da palavra, lembrou que quando o agronegócio vai bem, o comércio também sente esse reflexo.Página 4A partir deste sábado, a zero horaA partir deste sábado (27) as tarifas cobradas nas praças de pedágio administradas pela Rodonorte no Paraná, estarão 30% mais baratas. A redução de preços vai ser aplicada nos seguintes trechos: BR-277 - São Luiz do Purunã, nos quatro pontos de cobrança da BR-376 - Colônia Witmarsum, Tibagi, Ortigueira e Imbaú, e nas duas praças na BR-151, em Carambeí e Jaguariaíva. A baixa nos valores é fruto do acordo de leniência firmado entre e a Rodonorte e a Força Tarefa da Lava Jato, no Ministério Público Federal, após a concessionária ter reconhecido o pagamento de propina para o financiamento de campanhas políticas e alteração em contratos.`Página 5Vice Herculano presidiu sessãoNa tarde de quarta-feira (24) a Câmara de Vereadores de Castro teve sua primeira sessão ordinária, da atual gestão, presidida pelo vereador vice-presidente da Casa, Herculano da Silva (PSC). Ele assumiu a presidência interinamente enquanto a presidente, Maria de Fátima Castro está em Brasília, participando da Marcha dos Vereadores e Vereadoras, promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB). Durante a reunião, os vereadores aprovaram por unanimidade Projeto de Decreto Legislativo que prevê adequações no Portal da Transparência da Câmara.Página 3Em casa, pela Série BO Operário Ferroviário recebe o América-MG na noite desta sexta-feira (26), às 19h15, no Estádio Germano Krüger. O jogo faz parte da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.O técnico Gerson Gusmão falou sobre o adversário da estreia. “O nosso primeiro adversário é um clube de tradição no futebol, que veio da Série A do Brasileiro. Sabemos da qualidade do América, um time de jogadores experientes, com títulos e história dentro do clube.Página 4Na CastrolandaO sábado (27) será dia de festa na Colônia Castrolanda, em Castro. Nesta data acontece a Oranjefeest, tradicional evento realizado para comemorar o dia do Rei da Holanda. A festa acontece a partir das 10 horas e contará com diversas atrações culturais e apresentações na rua do Moinho.Página 5Contra Febre AmarelaHá cerca de um mês a Prefeitura de Carambeí, por meio do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, iniciou plano de ação para vacinar contra a Febre Amarela, atingindo mais de 4 mil imunizações na área urbana e rural. As vacinas continuam disponíveis no Centro Municipal de Saúde, em todas as Unidades Básicas de Saúde, e no sábado (27) haverá atendimento por equipe volante.Página 4Em ReservaEntre os dias 19 e 24 de abril de 2019, tropas do efetivo profissional do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizaram operação em área de instrução da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, no município de Reserva.Página 5Operação PC 27Na manhã de quarta-feira (24), o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) coordenou a Operação PC27, deflagrada nas 27 unidades da Federação do país. O objetivo das ações foi combater a criminalidade.Página 7Em Ponta GrossaCaramuru Futsal vai com força máxima enfrentar a equipe do Pyl Futsal, em Ponta Grossa, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futsal, Série Bronze. A grande novidade é o jogador Guilherme, que se recuperou de lesão.Página 5Em TibagiPágina 4ACONTECEUPágina 5Bairro CassandocaPágina 7Colisão com grade de caminhãoPágina 7