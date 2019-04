Edição 3243 Versão Online

Ministro Ricardo Salles se reúne com produtores

Após vitória, Operário mira no Cuiabá

Fátima é premiada em Brasília

Sant' Ana de Castro ganha novo diácono

Dia do Trabalhador terá desfile de tratores

Mulher morta na PR-151 é sepultada

Alunos de escolas de Castro e Carambeí trocam correspondências

Sema participa de evento com Ministro Salles

Novo Caramuru perde de virada clássico regional

Colisão mata passageira e fere gravemente outras três ocupantes na BR-153

Nesta quarta-feiraProdutores rurais do Paraná têm encontro marcado neste 1° de maio com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na pauta, um problema antigo: o Parque Nacional dos Campos Gerais, unidade de conservação de mais de 21 mil hectares, incrustada nos municípios de Carambeí, Castro e Ponta Grossa, no Paraná.Criado em 2006 por decreto federal, o Parque foi instalado sem indenizar moradores e produtores que residiam dentro de seus limites. E o gestor da unidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vem impondo restrições que desvalorizam os imóveis, vetam acesso ao crédito e inserem os produtores na ilegalidade.Página 3Vitória frente ao América (MG) faz Fantasma sonhar altoDepois de vencer na sua estreia o temido América-MG, jogando em casa, o Operário Ferroviário, de Ponta Grossa, tem pela frente o Cuiabá (MT), em partida válida pela segunda rodada do Brasileiro da Série B. Será neste sábado (4), a partir das 19 horas, na Arena Pantanal.Página 4Pela UVBIncrementar a interação entre o trabalho da Câmara e a melhoria das condições de vida da população. Este é o objetivo do "Projeto Institucional Câmara Cidadã: integração sócio comunicacional com a comunidade e protagonismo legislativo" e que foi premiado em Brasília. De autoria da vereadora presidente, Fátima Castro (MDB), a iniciativa recebeu o Troféu Destaque durante a Marcha dos Vereadores.Página 3Na segunda-feira (29), professores e servidores públicos estaduais de Castro foram até Curitiba participar do ato, organizado pela categoria, para protestar contra o congelamento dos salários. Diferente do que ocorreu em outras cidades paranaenses, no município nenhuma escola chegou a ficar fechada durante o dia.Página 5O Governo do Paraná vai criar uma comissão permanente de diálogo com os servidores públicos para tratar de assuntos como a reposição salarial e demandas específicas dos trabalhadores. Cinco membros do Fórum das Entidades Sindicais (FES) foram convidados para integrar o grupo de trabalho, que também terá técnicos de secretarias.Página 3No domingoSereno e compenetrado. Foi assim que o castrense Alexandre Spena Regueira recebeu, na tarde de domingo (28), o Sacramento da Ordem no grau do diaconato, em cerimônia realizada na matriz de Sant`Ana, em Ponta Grossa. A missa foi presidida pelo bispo diocesano, dom Sergio Arthur Braschi.Página 5Em CarambeíNo Dia 1º de Maio, às 9 horas, colecionadores de tratores e entusiastas do tema realizarão pelas ruas de Carambeí um desfile com o intuito de celebrar o Dia do Trabalhador. O evento contará com o apoio do Parque Histórico de Carambeí, Frísia Cooperativa Agroindustrial e Prefeitura Municipal.Página 4SegurançaFoi sepultada às 15 horas de sábado (27), no cemitério do Abapan, em Castro, Solange Aparecida Verner, 46 anos, mãe de quatro filhos, vítima de atropelamento na PR 151, KM 289. Na sexta-feira (26), por volta das 17 horas, ela, na companhia de um homem, buscavam atravessar a pista sentindo Castro a Ponta Grossa quando foram atropelados por um caminhão VW 15.180.Página 7Página 4Página 4Página 5Página 7