Edição 3244

Ministro propõe novo estudo

IPTU em Tibagi gera questionamentos

Paraná e Holanda

Sistema inicia operação hoje

Novo caramuru busca vitória

Homem é preso com crack e cocaína

Presos suspeitos de estuprar jovem

Motorista bate e sofre fratura

Campanha Maio Amarelo inicia oficialmente

Unium irá em feira mostrar seus produtos

Vacinação contra Influenza será neste sábado

Prefeito de Tibagi pede desculpas por imagens

Rompe tornozeleira para buscar trabalho

Parque Nacional dos Campos GeraisDepois de visitar o Parque Nacional dos Campos Gerais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles voltou para Brasília com o compromisso de estudar a situação atual do local, e de propor uma solução para os impasses relacionados a área. A vinda dele à Ponta Grossa, na quarta-feira (1), atendeu a um ofício enviado pela deputada federal Aline Sleutjes, no mês passado. Por meio do documento Aline pede que seja avaliada a possibilidade de cancelamento do decreto que criou o parque, em março de 2006, ou, sugere a alteração de classificação da área como monumento natural. A mudança de status daria mais flexibilidade às atividades desenvolvidas por moradores que possuem propriedade dentro do Parque.Página 5Cadastro desatualizadoNa terça-feira (30 de abril), Hugo Rievo, representante da empresa que realizou o projeto de geoprocessamento para atualização de dados para cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), esteve na Câmara Municipal para esclarecer dúvidas sobre as mudanças em relação ao imposto em 2019. A conclusão foi de que 51%, ou seja, mais da metade dos cadastros imobiliários do município estavam desatualizados.Página 4O vice-governador Darci Piana recebeu nesta quinta-feira (2), no Palácio Iguaçu, o embaixador da Holanda no Brasil, Cornelis Van Rij, e apresentou os potenciais do Estado nas áreas da agricultura, indústria, infraestrutura e inovação. A ideia é ampliar as parcerias do Estado com o país europeu.Página 3A Prefeitura de Carambeí implantou no município sistema de monitoramento por câmeras, que entrará em operação a partir de sexta-feira (3). São onze locais com equipamentos de vigilância 24 horas. Todas as imagens serão monitoradas na central instalada no Bombeiro Comunitário.Página 4Marcação forte será mais uma vez a estratégia a ser adotada pela equipe castrense para conseguir os três pontos, na sua terceira partida pelo Paranaense de Futsal, Série Bronze. Essa é uma característica da equipe Novo Caramuru que busca firmar sua identidade ao longo da competição.Página 5PM tiveram êxito na apreensão de 800 gramas de crack e 900 gramas de cocaína, além de 50 munições de calibre 38, uma balança de precisão e ainda um caderno com diversas anotações sobre as transações efetuadas na venda das drogas, em uma residência.Página 7Em chácara de CarambeíForam presos na quarta-feira (1º) e encaminhados para a 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, dois homens suspeitos de estuprar uma menina de 12 anos em uma chácara em Carambeí. Quem fez a denúncia foi a mãe.Página 7PR-151Uma Scania 124/360 carregada de milho bateu na traseira de outro caminhão, da mesma empresa, na PR 151, perímetro urbano de Carambeí. O acidente aconteceu às 22h25 dessa quinta-feira (2), espalhando a carga pela pista. O condutor do bitrem, com fratura na perna direita, recebeu o primeiro atendimento de uma equipe da Patrulha Escolar, até chegada do socorro.No ParanáPágina 3Página 4Página 5Página 7Página 7