Edição 3245 Versão Online

Mais um imposto para pagarApós muita reclamação dos contribuintes em 2018 quanto aos valores cobrados, a Prefeitura de Castro disponibilizou nesta segunda-feira (6) os boletos para pagamento do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) pela internet. Os interessados podem acessar o site www.castro.atende.net, clicar no banner e imprimir o boleto para pagamento à vista ou parcelado em até sete vezes com parcela mínima de R$ 35,00. O vencimento para pagamento à vista com 10% de desconto sobre o imposto e da primeira parcela é dia 10 de junho.De acordo como secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fadel Gobbo, ao portal de notícias da Prefeitura de Castro, os Correios iniciam nos próximos dias a distribuição dos boletos com o valor total do IPTU para pagamento à vista.Página 5Para fortalecer a economia do estadoO governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (6) decreto que prorroga os benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços(ICMS) ao setor produtivo de todo o Estado. A medida beneficia setores como a agropecuária e indústria, e busca manter a competitividade de mercado de diversos produtos paranaenses.Página 3Vila OperáriaEstá internado em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro, depois de levar facada no abdômen, homem que tirou filho de briga. Segundo relatos de testemunhas à PM, era 22 horas de domingo (5) quando um pai após retirar o filho de uma briga, no Jardim Arapongas, acabou se dando mal. Durante o trajeto de volta, provavelmente para casa, eles foram interceptados na Vila Operária por um veículo de cor preta que acabou parando o carro da vítima.Página 7ReajusteA Prefeitura de Castro está concedendo aumento de 8% ao funcionalismo e 8,8% aos professores do município. O reajuste será pago na folha de maio. O percentual concedido é composto pelo índice da inflação (INPC) do período de maio de 2018 a abril de 2019 acumulado em 4,65% e mais 3,35% de aumento real para o funcionalismo, e 4,15% para os professores.Página 5Em CarambeíCom quatro Unidades Básicas de Saúde e mais a Sala de Vacinas do Centro Municipal de Saúde abertas durante todo sábado (4), o dia D de Vacinação contra a Gripe em Carambeí registrou baixa procura dos grupos prioritários. Desde o dia 10 de abril, início da Campanha, 2.144 pessoas de um universo de 5.431 foram vacinadas. A campanha continua até o dia 31 de maio e a vacina contra a gripe é aplicada de segunda a sexta-feira em todas as Unidades.Página 4Pela Série B do BrasileiroO Oeste-SP será o terceiro adversário do Operário pela Série B do Brasileiro, em partida marcada para o dia 11, no Germano Kruger. Já na noite de sábado (4), o Fantasma perdeu para o Cuiabá-MT de virada em confronto realizado na Arena Pantanal. Com o resultado, o Fantasma segue com três pontos na competição.Página 4No sábadoA Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) pretende aproximar ainda mais o comércio as mães, dando a elas 300 rosas e sorteando uma dezena de brindes em ação que busca repetir o sucesso de 2018. Iniciada em 24 de abril através de mensagens e propaganda nas redes sociais, como Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp e no, a campanha já abrange 14 empresas apoiadoras, e o comerciante que ainda desejar aderir tem até sexta-feira (10).Página 5Após empateA terceira partida do Novo Caramuru Futsal pelo Campeonato Paranaense – Chave Bronze 2019 - terminou com empate. Na noite de sábado (4), os castrenses enfrentaram o Colombo Futsal/Semec em casa, no Ginásio Padre Jose Pagnacco. O jogo terminou com placar de 1 a 1, depois de uma disputa com pouco aproveitamento por parte de ambas as equipes.Página 5Prefeito terá que comprovarApós a grande repercussão, o prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, que teve cenas íntimas divulgadas por um site, terá que se explicar ao Ministério Público (MP). Na terça-feira (30), a promotora de Tibagi, Juliana Ribeiro Gonçalves instaurou inquérito civil para investigar o caso.Página 3Ação socialPágina 5Página 4Página 7Página 7