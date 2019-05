Edição 3247

Contorno Norte sai do papel

Primeira etapaDepois de quase dois anos de negociações e de mais de três, usados para execução e readequações no projeto, finalmente foram iniciadas em Castro as obras de construção do Contorno Norte. Os serviços de topografia, que começaram há cerca de três semanas, já foram concluídos, agora a fase é de limpeza da área.Vale lembrar que as negociações para esta fase da construção começaram a acontecer no início do ano de 2012. O projeto da obra, que custou quase dois milhões de reais, foi feito através de uma parceria entre a Cooperativa Castrolanda e as empresas Cargill e Evonik. E, o investimento total na execução dos serviços, de cerca de R$ 90 milhões, tem recursos próprios do estado, no valor de R$ 12 milhões, e financiamento do restante, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).Página 5Revogada liminar contra Câmara Municipal e UveparA Justiça do Paraná determinou, na semana passada, a revogação da liminar que determinava o bloqueio de bens da vereadora presidente da Câmara de Castro, Fátima Castro (MDB), e a suspensão do contrato firmado entre a Casa de Leis e a União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar) para a prestação de capacitação e treinamento para os servidores do Poder Legislativo. Na decisão, o Desembargador Renato Braga Bettega alega que há a necessidade de corrigir o rito aplicado pelo Magistrado na concessão da liminar. Segundo a decisão, “a agravada ‘Vigilantes da Gestão Pública’ não possui legitimidade ativa para propositura de ação por ato de improbidade administrativa, que somente pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada”.Página 5Na Cruz MachadoMais um esquema de jogos de azar foi desbaratado em Castro, após denúncia recebida pela PM no domingo (12) de Dia das Mães, perto das 19h10. A casa onde as apostas aconteciam está localizada na Rua Cruz Machado, com o flagrante sendo feito enquanto as pessoas jogavam. Foram apreendidos 18 jogos de baralho, 14 talões de apostas de jogo do bicho, 14 maços com cartelas com animais e números para apostas no jogo do bicho, três máquinas de caça níquel, duas caixas com fichas de pocker e dois cadernos com anotações.Página 7Dia das MãesO Dia das Mães, que pela maioria dos comerciantes é considerado o segundo Natal do ano, ou seja, uma das melhores oportunidades para venda, não alcançou neste ano resultados tão animadores. A reportagem conversou com alguns empresários, de diferentes estabelecimentos comerciais castrenses, e praticamente todos afirmaram que as vendas que antecederam o domingo das mães não chegaram a atender as metas.Página 5'DigitalAgro'Com crescimento de 30% no número de expositores, a 3ª Digital Agro, feira organizada pela Frísia Cooperativa Agroindustrial para apresentar e discutir inovações no campo, deve reunir cerca de sete mil pessoas no Parque de Exposições Frísia, em Carambeí, nos Campos Gerais. A Digital Agro é uma das principais feiras de tecnologia digital para o agronegócio do Brasil, se destacando pela proximidade com as regiões produtoras de alimentos.Página 6Em CarambeíParque Histórico de Carambeí, mais uma vez, se une a instituições culturais do mundo todo para participar do Museum Week que é uma ação global que incentiva a produção de conteúdos nas redes sociais. O evento busca desvendar os bastidores e curiosidades das instituições participantes.Página 6Em Ponta GrossaApós denúncia anônima, por volta das 20h30 de quinta-feira (09), policiais abordaram duas pessoas, de 26 e 32 anos, que portavam mais de 400 gramas de maconha, celulares, dinheiro e uma motocicleta Honda CG, na Rua Orlando Tramontin, em frente a uma casa no Bairro Contorno. Ambos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.Página 7No Bela VistaForam apreendidos na noite de sábado (11), na Travessa Central, Bairro Bela Vista, um jovem de 29 anos e uma espingarda de fogo .20. Isso só aconteceu depois que a vítima denunciou o marido por ameaças. A mulher acionou a polícia por volta das 19h40, de dentro de um carro, em sua garagem, onde havia se escondido por medo.Página 7'Presente na Escola'Página 3Em Ponta GrossaPágina 3Página 3Fantasma tropeça no OestePágina 4Em CastroPáginaPágina 7Página 7Página 7Página 7