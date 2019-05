Edição 3248

Proibido uso de canudos plásticos

Só a partir de 2020Os vereadores castrenses aprovaram, em segunda discussão, projeto de lei que prevê a utilização de canudos biodegradáveis nos estabelecimentos comerciais de Castro, em substituição aos canudos de plástico. No entendimento do vereador Antonio Sirlei Alves da Silva (DEM), que propôs o projeto, é preciso reduzir a quantidade de lixo produzido pela população e, consequentemente, auxiliar na preservação e proteção do meio ambiente. Ainda precisa passar pela sanção do prefeito.Página 3Segundo informações que chegaram à redação do Página Um, o equipamento de raio X da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro estaria ficando sem técnico para operação entre 23 e 7 horas. O motivo seria uma mudança feita pela Secretaria de Saúde do município, na escala de trabalho dos funcionários. O fato é que nesse intervalo, pacientes que chegam a unidade e precisam de exame de raio X ficam à espera do profissional que assume o turno só pela manhã.Página 5Por Febre AmarelaA secretaria municipal de Saúde divulgou na terça-feira (14), nota técnica onde confirma a morte de um macaco por febre amarela. Já foram contabilizados oito animais mortos no município, sendo este o primeiro caso confirmado pelo vírus, os demais estão sob investigação. Três foram encontrados na região do Boqueirão e os demais nas regiões de Catanduvas, Catinha e Alagados, “esta última localidade onde foi encontrado o macaco que positivou para o vírus”, explica Adriane Fernandes, da Vigilância Sanitária.Página 412,13% indigestosO clima não é de euforia, mas de vitória com um certo estado de alerta. Isso resume as conversas da reportagem com prefeitos, vereadores e deputados sobre a suspensão do reajuste da tarifa de água e esgoto da Sanepar que começaria a vigorar nesta sexta-feira (17) e foi barrada por uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado.Página 3Febre AmarelaNo final de semana, grupo de voluntários da Cruz Vermelha de Castro realizou a primeira ação oficial no município. A equipe, formada por cerca de 15 pessoas, esteve na localidade de Barrinha, para realizar campanha de combate à febre amarela. No interior do município, os voluntários percorreram 120 quilômetros de estrada e visitaram 80 famílias, as quais receberam 120 kits com repelente e materiais com informações sobre a febre amarela.Página 5Nesta sextaAtletas e comissão técnica do Operário Ferroviário viajaram, na manhã desta quinta-feira (16), para Campinas, São Paulo. Na sexta-feira, o Fantasma encara a Ponte Preta (SP) pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Nesta partida, o atacante Eduardo ficará de fora.Página 4Primeiro turnoO Novo Caramuru Futsal vai enfrentar neste sábado (18) o Araucária, até então invicto no campeonato, na cidade do adversário, fechando o primeiro turno da competição. Esse jogo será decisivo para a equipe castrense, que está em terceiro lugar com quatro pontos ganhos.Página 5Página 5Página 7Com garrucha .32Página 7