Edição 3249 Versão Online

As três agências castrenses alcançam 10 mil associadosA Cooperativa Sicredi reinaugurou na segunda-feira (20), a agência da Colônia Castrolanda - terceira da Cooperativa aberta em Castro. A apresentação oficial das novas instalações, aos associados e comunidade, foi realizada durante um café da manhã. Inaugurada em novembro de 2017, a unidade passou por ampliações e hoje conta com 384 metros quadrados de área construída. De acordo com seus diretores, a agência foi projetada para atender com conforto e segurança os mais de 1.500 associados, e, possui arquitetura holandesa, com as mesmas características do Moinho e do Museu.Página 5Bicentenário de PalmeiraOs 200 anos de Palmeira foram representados na noite de domingo (19) pelo espetáculo multiartes ‘Bicentenário – A história’, em uma encenação que certamente ficará marcada na memória do município e seus habitantes. A praça Marechal Floriano Peixoto foi o palco da apresentação que recebeu cerca de 3 mil pessoas e deixou o público palmeirense encantado com danças, encenações, músicas, projeções mapeadas, fogos de artifício e vários outros elementos. O prefeito municipal Edir Havrechaki vibrou ao ver a praça lotada para acompanhar o espetáculo feito especialmente para comemorar a data tão especial.Página 4No ParanáEconomia na hora de abastecer e menos poluição lançada no meio ambiente. Estas são as principais vantagens para quem usa o Gás Natural Veicular (GNV) no Paraná. Mesmo com as altas recentes no preço de todos os combustíveis, o GNV conta com uma competitividade de cerca de 40% em relação ao etanol e à gasolina.Página 3Em JaguariaívaTrês dias após feto humano ser encontrado dentro de um saco de lixo, parcialmente devorado por cães, ainda não há pistas sobre a autoria deletiva. O caso que está sendo apurado pelo delegado de polícia de Jaguariaíva, Derik Moura Jorge, tenta buscar saber quem estava grávida no município e quem parou de realizar o pré-natal.Página 7Informações e lembrançasPágina 5TibagiNo sábado (18), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria de Estado de Saúde (SESA), se dirigiram à região do Guartelá em busca de dois macacos mortos, suspeitos de terem contraído febre amarela. Os animais serão enviados para o laboratório central do estado para que sejam feitos exames que confirmem ou não as mortes pelo vírus.Página 4Série BronzeNo sábado (18) o Novo Caramuru Futsal jogou fora de casa e venceu o Araucária, por 5 gols a 4, fechando o primeiro turno do Campeonato Paranaense de Futsal – Serie Bronze – em segundo lugar e com sete pontos. A partida do sábado foi uma importante disputa para os castrenses, afinal, além de ser o fechamento da primeira fase do Paranaense, ainda demandava esforço para passar a equipe, que havia assumido a segunda posição entre os times participantes.Página 5Após derrota fora de casaO Operário Ferroviário volta a campo pela Série B do Brasileiro, neste sábado (25), quando enfrenta pela quinta rodada o Botafogo-SP, às 19 horas, no Estádio Germano Krüger. Na sexta-feira (17), frente à Ponte Preta-SP, um gol nos minutos finais de partida, tirou o empate do Fantasma.Página 4DowhillMesmo chegando em terceiro lugar na 3º Etapa do Campeonato Paranaense de Downhill, o castrense Leonardo Zamoski Schmidt ainda mantém a liderança da competição, na categoria Júnior. Nas duas etapas anteriores, Leonardo conquistou o primeiro lugar no pódio e a dianteira na classificação. A última prova foi disputada no domingo (19), na cidade de Toledo.Página 5PR-340A Polícia Civil de Castro instaurou inquérito e já está apurando as causas do atropelamento e morte de J.C dos S, de 43 anos, na noite de domingo (19), no km 199 mais 800 metros, da PR-340. Após sair do rodeio que acontecia no Parque de Exposições Dario Macedo, na companhia de um amigo, o homem que não teve sua identidade revelada, acabou sendo atropelado por um Renault Clio.Página 7