Edição 3250

Aline retorna de missão na Ásia

Importância do feijão é destacada em encontro

Aliel pede presença de Onyx Lorenzoni

Município notifica empresas quanto ao descarte

'Bandeira do Divino' percorre bairros da cidade

Colisão frontal mata motorista de Gol na BR-277

Corpo de rapaz é resgatado do Iapó

'Palmeira em Relatos' será lançado na próxima quarta-feira

Paranaense de Futsal inicia segundo turno

'Digital Agro' debaterá impactos e tendências

Diocese de Ponta Grossa disputa torneio de futebol suíço e vence

Aberto prazo de inscrição para eleição no Conselho Tutelar de Castro

5º Esquadrão recebe primeira visita oficial de general

Valmet assina contrato com klabin

Integrando comitiva brasileiraA deputada federal Aline Sleutjes chegou na noite de quarta-feira (22) da viagem que fez à Ásia. A comitiva brasileira com qual ela visitou quatro países foi formada por parlamentares, pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina e equipe, e por empresários e instituições ligados ao agronegócio. O objetivo, conforme explicou Aline, foi estreitar relações e buscar mais abertura de mercado para os produtos brasileiros.Página 3Em CarambeíA importância da produção de feijão em Carambeí e em toda região dos Campos Gerais foi destacada durante as apresentações do evento “Do Campo à mesa: sustentabilidade na cadeia produtiva do feijão”, realizado pela Syngenta em parceria com a Frísia Cooperativa Agroindustrial e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). As discussões ocorreram no Parque Histórico de Carambeí no último dia 20 de maio.Página 6Porte de armaO deputado federal paranaense Aliel Machado (PSB), vice-líder da oposição, apresentou um requerimento junto a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) convocando o Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para prestar esclarecimentos.Página 3Lâmpadas fluorescentesPágina 4TradiçãoNa tarde de quarta-feira (22) a redação do Página Um recebeu a visita da bandeira do Divino Espírito Santo. A portadora do estandarte, Silvia Mara Rodrigues Machado, está percorrendo casas e estabelecimentos comerciais do centro da cidade desde a primeira semana após a Páscoa.Página 5Em PalmeiraA Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu no início da tarde desta quinta-feira (23) uma colisão frontal na BR-277, em Palmeira. Um homem morreu e outras duas pessoas foram socorridas com lesões gravíssimas. O acidente ocorreu por volta de 12h20, no quilômetro 162 da rodovia, em trecho de pista simples. Um automóvel Chevrolet Vectra que transitava no sentido Curitiba invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol.Página 9AfogadoEra perto das 11 horas de quinta-feira (23), quando bombeiros de Castro encontraram próximo ao local do naufrágio, o corpo de Júnior Barbosa, 25 anos. Ele caiu nas água do Rio Iapó, vindo a se afogar. O barco de alumínio em que ele estava afundou com mais cinco pescadores.Página 9Página 4No sábadoO Campeonato Paranaense de Futsal, Série Bronze, começa o segundo turno nesse sábado (25). Os times dos Campos Gerais seguem na disputa em busca da classificação, uma vez que essa fase é vital para quem quiser continuar na competição.Página 5Transformação digitalA Digital Agro, que deve reunir cerca de sete mil pessoas no Parque de Exposições da Frísia, em Carambeí, levará ao público palestras que debaterão as tendências digitais do agronegócio e temas como Smart Farming, Internet das Coisas e os impactos da transformação digital no agronegócio.Página 7Página 4Página 5Página 5Página 7