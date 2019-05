Edição 3251

Parque Lacustre foi palco de manifestações pró-Bolsonaro

Dia do Desafio tem Castro com cidade venezuelana

Bitrem tomba na saída de Castro

Operário X Sport

Câmara de Castro debate causa animal

Epedemia de dengue no Paraná

Escola José Nery completa 40 anos

Ademilar registra forte cresciemto

Tibagi Futsal já escolhe suas musas

Rapazes são acusados de estupro

Márcio Taques diz que DEM vem forte

Gabriel Diniz morre em queda de avião

UBS de Piraí do Sul vai até escola conferir vacinação

Castro se solidarizaNo domingo (26), assim como em diversas outras cidades brasileiras, Castro teve manifestação pró-Bolsonaro. Perto das 15 horas um grupo de pessoas se reuniu no Parque Lacustre. No local, os manifestantes cantaram o Hino Nacional, houve leitura de uma carta aberta de apoio às reformas propostas pelo governo e representantes de entidades locais usaram o microfone para defender, por exemplo, a aprovação do ‘pacote anticrime’ proposto pelo ministro Sergio Moro, e a reforma da previdência.Presente no ato, a deputada federal Aline Sleutjes destacou que novamente houve apoio direto ao atual governo e afirmou, “temos muitas pautas significativas sendo discutidas no Congresso, já iniciamos o processo da reforma tributária, e essa será de grande benefício para a população, isso irá fomentar nosso comércio”, disse. Aline também defendeu a aprovação da reforma da previdência e afirmou que a medida não irá tirar direitos de trabalhadores.Página 5Em mais um Dia do Desafio, Castro desafia a cidade venezuelana de Bobures. Elas irão concorrer na categoria quatro, ou seja, municípios que têm entre 50.000 até 99.999 habitantes. De acordo com informações de Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, serão contabilizadas diversas atividades físicas realizadas durante o dia. Nessa edição você também confere também as adversárias de carambeí, Tibagi, Palmira e Ponta Grossa.Página 5Com calcárioCaminhão bitrem Volvo FH, placa EKP 1935, tombou por volta do meio-dia dessa segunda-feira (27), na saída de Castro, carregado com 36 toneladas de calcário. O veículo que seguiria para a cidade de Inocência (MS), sentido Tibagi pela PR-340, viajava em comboio depois de carregar em uma mineradora de Castro.Página 7O Operário Ferroviário recebe o Sport-PE, às 19h15 desta terça-feira (28), no Estádio Germano Krüger. O jogo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Fantasma está com quatro pontos na competição e ocupa o 17º lugar na classificação, na zona de rebaixamento.Página 4Neste sábadoA Câmara Municipal de Castro realiza neste sábado (1º), às 14 horas, audiência pública para debater políticas voltadas para os animais de rua, no plenário da Câmara Municipal. A reunião, convocada pela Comissão de Saúde e Assistência Social (CSAS), tem por objetivo ouvir as demandas da população e elaborar propostas de ações que possam ser desenvolvidas pelo poder público para reduzir o número de animais abandonados.Página 353 mil casosMesmo com a queda na temperatura nos últimos dias, a dengue avança no Paraná e a situação, no mínimo é muito preocupante. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que de agosto de 2018 até agora foram 53 mil casos notificados e oito mil casos confirmados.Página 3AniversárioNa sexta-feira (24), a Escola Municipal José Nery Carneiro de Napoli completou 40 anos de fundação. Para comemorar o aniversário a Associação de Pais e Mestres (APM), juntamente com a equipe gestora, organizou uma festa recheada de atrações.Página 5Ponta GrossaA Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, primeira administradora do Brasil a trabalhar com o consórcio de imóveis e até hoje a única a atuar com exclusividade no segmento, vem apresentando resultados expressivos em Ponta Grossa e na região de Campos Gerais. Em 2018, foram comercializados R$ 52 milhões em créditos, um crescimento de 126% em comparação a 2017.Página 4No sábado (25), antes da partida entre Tibagi e Afiva/Ivaiporã pela primeira rodada do segundo turno da série bronze do Paranaense de Futsal, foram apresentadas as candidatas a musa do Tibagi Futsal, através do crivo do júri especializado.Página 4Passarão por audiência de custódia a qualquer momento, os dois rapazes de 19 e 20 anos acusados de crime de estupro, praticado na noite de domingo (26), a uma jovem de 14 anos. O caso ganhou repercussão após a menor de idade buscar a UPA de Castro.Página 7Após convençãoPágina 3No SergipePágina 7Página 4