Edição 3252

Estradas tem trechos intransitáveisAs fortes chuvas que caíram na região esta semana prejudicaram as estradas do interior de Castro, fazendo com que alguns trechos ficassem intransitáveis. Na tarde de quinta-feira (30), a reportagem do Página Um conversou com motoristas e pessoas que trafegam pelas estradas rurais do município. Os relatos evidenciam as dificuldades enfrentadas diariamente, e, sobretudo, em épocas como esta.Um dos entrevistados é motorista de caminhão, e sua rotina acontece principalmente nas estradas rurais. Ele contou à reportagem que em estradas como a do Tronco, Caxambu e Socavão, tem sido difícil executar seu trabalho, mas existem trechos ainda mais críticos e alguns pontos de atoleiro, como nas estradas do Capão Alto e do Cunhaporanga. Na manhã da quinta-feira (30), por exemplo, ele ficou encalhado por cerca de duas horas em uma dessas estradas.Página 5Deputada entrega a Bolsonaro convite do AgroleiteA deputada federal castrense Aline Sleutjes (PSL) assumiu nessa semana a vice-presidência nacional do PSL Mulher. A chapa, que tem como presidente a senadora Soraya Thronicke, foi aclamada na terça-feira (28), em Brasília. No mesmo dia, a deputada entregou em mãos ao presidente Jair Bolsonaro o convite para a abertura oficial do Agroleite 2019, marcada para o dia 13 de agosto, na Cidade do Leite (Parque de Exposições Dario Macedo), em Castro.Página 3Ainda maiorO Grupo Madero confirmou nesta quarta-feira (29), em cerimônia no Palácio Iguaçu, investimentos de R$ 600 milhões na ampliação das operações da empresa em Ponta Grossa. O anúncio foi feito pelo presidente do Grupo, Júnior Durski, ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do apresentador Luciano Huck, sócio do empreendimento.Esses recursos integram um ciclo de investimentos do Madero no Estado com apoio do programa estadual de incentivos.Página 4'Recicla Tibagi'No dia 29 de maio de 2009 nascia oficialmente o programa Recicla Tibagi, que inovou e revolucionou a forma da separação de resíduos do município e fez Tibagi ser conhecida e respeitada naturalmente em toda a região e até fora do estado. O programa chega aos 10 anos como principal fonte de renda dos integrantes da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi.Página 4Rodovias e estradasA criação de um Banco de Projetos estruturantes, formulado pelo governo estadual, abriu a possibilidade de se expor as demandas de trafegabilidade e logística em todo o Paraná. O objetivo é recolher ideias e propostas para que sejam elaborados projetos técnicos. Sem os estudos, a busca por recursos e a execução das obras ficam mais difíceis.Página 3Fora da degolaApós vencer a equipe do Sport-PE pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na noite desta terça-feira (28), no Estádio Germano Krüger, o Operário de Ponta Grossa chega a sete pontos e está em 12ª posição na tabela. Mesmo saindo perdendo, o Fantasma foi para o segundo tempo com outra postura, fez dois gols, e saiu da zona da degola.Página 4117 premiadosA noite de sexta-feira (24) foi especial para empresas e profissionais castrenses, indicados para o prêmio Qualidade Total e que compareceram ao jantar promovido pela Impacto Produções, Pesquisa e Eventos. A cerimônia começou as 20h30, e teve a presença de 350 pessoas, sendo 117 premiados com placas, pelas categorias comércio, prestação de serviço e personalidades.Página 5CarambeíA Prefeitura Municipal realiza no domingo (2 de junho), mais uma edição do Domingo Cultural que terá programação para toda família na Praça Cívica. Artesanato, exposição de orquídeas e fotografias, música, cultura, lazer, gastronomia e ainda a aventura de ser um Desbravador por um dia serão as atrações desse avento aberto a toda comunidade, com início às 10 horas.Página 4JaguariaívaNa manhã quinta-feira (30), a Polícia Civil de Jaguariaíva, através do comando do delegado Derick Moura Jorge, com apoio das delegacias de polícia de Ponta Grossa, Castro, Arapoti e Sengés, deflagrou a operação Alta Voltagem, a qual apurou a prática do crime de receptação pelos ferros-velhos do município.Página 9Página 5