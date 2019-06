Edição 3253 Versão Online

Estradas interditadas

Aulas estão suspensas em 8 escolas

Após 30 anos, Castro resgata história de padre Nicolau

População debateu causa animal

Tibagi define plano de recuperação

Novo Caramuru quer vitória frente ao Pyl

PRF intervém em tentativa de suicídio

Governo libera R$29 mi para consórcios de saúde

Chuvas prejudicam abastecimento de água

PRF detém motorista com mandado de prisão

Encontro buscou dados para sistema FAEP

Civil prende seis e recupera veículo roubado

Os estragos da chuvaConforme a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), noticiada pelo Página Um na sexta-feira (31 de maio), o final de semana realmente foi chuvoso na região dos Campos Gerais. A população de Castro que já vinha sendo castigada, até então, por conta dos estragos causados nas estradas, passou a sofrer também com outros contratempos, como alagamentos, quedas de barreiras e de encostas, e ainda mais dificuldades com as estradas. De acordo com a Defesa Civil de Castro, foi constatado alagamento no Jardim Samambaia e o desmoronamento de um mercado, na Vila Santa Cruz.Página 5O número de pessoas afetadas pelo temporal que atingiu a Região de Curitiba e algumas cidades do interior do Paraná chegou a 28.008 neste domingo (2), três dias após as fortes chuvas, informou o novo boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, atualizado às 14h30 deste domingo. O número de casas danificadas também subiu para 4.834 residências, e 198 pessoas permanecem desalojadas. Em Guarapuava, uma criança de oito meses morreu devido ao desmoronamento de um muro. Duas pessoas ficaram feridas.Em PalmeiraPágina 4Fotografias, redação, catequizando caracterizado. Ao final, a missa celebrada em memória dos 30 anos de falecimento do padre Nicolau ‘Baltasar’ Przybycien, conhecido como ‘padre vigário’, emocionou os fiéis que vieram a matriz Sant’Ana de Castro, no domingo (2). Os padres Martinho Hartmann e Jorge Casimirski, que serviu na paróquia de 2006 a 2009, concelebraram. No último dia 30, outra celebração lembrou o dia da morte de padre Nicolau, que faleceu em um trágico acidente na PR 151, viajando de Castro para Ponta Grossa.Página 5Câmara Municipal de Castro realizou no sábado (1º), audiência pública para debater políticas voltadas para a causa animal. Durante a audiência pública, todos os puderam se manifestar e apresentar propostas de políticas que possam ser adotadas pelo Município, como centro de zoonoses e campanhas.Página 4Prefeito Rildo Leonardi reuniu-se com secretários municipais e representantes das Secretarias Municipais de Agricultura, Urbanismo e Obras, Meio Ambiente e Transportes, na manhã desta segunda-feira (03), para definir o plano de trabalho nos principais pontos afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas.Página 4Na quarta-feiraO confronto entre Novo Caramuru e PYL Futsal Unisecal PG, pelo Paranaense de Futsal Série Bronze, foi remarcado para essa quarta-feira (05). Não foi possível realizar a partida durante o final de semana, devido à umidade da quadra, conseqüência de muitos dias chuvosos. Em relação à disputa pela liderança, o técnico Soneca reitera que a rivalidade entre o time ponta-grossense é latente, mas a equipe do Novo Caramuru segue confiante da vitória.Página 5Estrada da BocainaNa segunda (03), por volta das 13h30, equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), atende pedido de mãe e evita que seu filho cometesse suicídio em uma torre de comunicação na BR 373, km 180.Página 7No ParanáPágina 3Em CarambeíPágina 4Em PalmeiraPágina 7Página 5Página 7