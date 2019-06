Edição 3254

Médico é baleado na cabeça

Estado clínico de Felipe é gravíssimoFoi transferido nessa quinta-feira (6), em estado gravíssimo para o Hospital Santana Unimed, em Ponta Grossa, o médico castrense Felipe Fiorillo, 66 anos, vítima de arma de fogo. Segundo informações preliminares, ele teria sido baleado na região poterior da cabeça em frente a sua clínica médica, por volta das 21h30. De acordo com o que a reportagem apurou, próximo à Rainha havia uma pessoa baleada, do sexo masculino, caída no chão agonizando. A PM chegou primeiro e logo depois esteve o Siate que procedeu os primeiros socorros, conduzindo a vítima a UPA de Castro. Pessoas moradoras próximas também afirmaram terem ouvido dois disparos de arma de fogo e um automóvel fusca, de cor azul, saindo em alta velocidade pela Rua Romário Martins, na contramão, sentido a Rua Major Otávio Novaes.Desde que foram informados, a P2 da 3ª Cia da PM compareceu ao local e já iniciou as buscas.Quanto a possível subtração de objetos de valor, a família teria informado à polícia que nada teria sido levado. O caso segue sob investigação.Em CastroA Servopa acaba de encerrar suas atividades em Castro. A unidade fechou as portas na segunda-feira (3), após mais de dez anos no município. Com o fechamento da empresa, dez funcionários foram demitidos, não houve remanejamentos, mas de acordo com Alexandre Maschio, até então supervisor de vendas da unidade, todos serão indenizados em breve. Segundo Alexandre, a decisão pelo fechamento da loja em Castro se deu pela junção de alguns fatores, relacionados principalmente à depreciação do imóvel. No começo do ano, quem também deu adeus as suas atividades no município foi a concessionária Ford Fancar.Página 5A ferramenta Sala Digital garantiu ao prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, o reconhecimento do Sebrae no X Prêmio Prefeito Empreendedor, na categoria “Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios”, regional Sul. A premiação reconhece iniciativas de gestões públicas que tenham o estímulo ao desenvolvimento dos pequenos negócios como uma das prioridades, impactando no empreendedorismo local. A Sala Digital foi lançada no final de 2018.Página 3Em CastroNo jogo mais aguardado da segunda rodada da primeira fase do estadual de futsal, Série Bronze, o Novo Caramuru Futsal fez o dever de casa e venceu o PYL Futsal/Unisecal/PG por 4 a 3, na noite de quarta (05) e assumiu a liderança do grupo D. De quebra, os comandados do técnico Soneca garantiram a classificação antecipada a segunda fase com duas rodadas de antecedência.Página 4Fazenda Capão do CipóRecentemente a deputada federal Aline Sleutjes apareceu em um vídeo, nas redes sociais, conversando com o secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antonio Nabhan Garcia, sobre uma possível reintegração de posse da Fazenda Capão do Cipó. Para a reportagem, ela confirmou o envio do processo à AGU, e segundo sua assessoria, para que “tudo seja visto certinho”.Página 3Em CarambeíPágina 4Para Ponta GrossaPágina 3SábadoPágina 4OperaçãoPágina 4Em Ponta GrossaPágina 7Página 4