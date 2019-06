Edição 3255

Digital Agro sedia fórum de inovação

Mais de 900 pessoas na 'Rota do Barreiro'

Obra emergencial estabiliza fachada

Cheidy e Maria Fernanda estão desaparecidas

Corpo de sargento da PM é sepultado

Namorados dão o recado apaixonado

'Convite à Comédia' não só para namorados

Caramuru perde jogo e a liderança

Operário enfrenta o Paraná Clube hoje

Festival gastronômico lotou praça de Tibagi

Criança morre suspeita de 'meningite'

Fiscalização recupera R$ 1,4 mi para o Estado

Para setor agropecuárioComeça hoje (11) a Digital Agro, já tradicional feira de tecnologia digital, promovida pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, com parceria técnica da Fundação ABC. Neste ano 40 expositores (multinacionais e empresas ligadas ao agronegócio) participarão da feira, além disso, haverá diversas palestras técnicas, nacionais e internacionais, e um espaço dedicado exclusivamente à startups. Também ocorrerão apresentações práticas, e, os visitantes poderão participar de treinamentos especializados. Juntos, os eventos que fazem parte da programação, terão a missão de apresentar as últimas tendências do mercado do agronegócio.Página 512ª Edição da Caminhada Internacional da NaturezaA 12ª edição da Caminhada Internacional na Natureza se tornou histórica neste domingo (9), em Tibagi, com a participação recorde de mais de 900 caminhantes, que acordaram cedo para prestigiar as belas paisagens naturais do circuito Rota do Barreiro. “Foi uma caminhada incrível, sensacional, com um público maravilhoso, recorde", disse a gerente da Setur, Kellin Ramos, que sai muito satisfeita do evento e conta que já está pensando em novidades para 2020. O dia estava belíssimo, com o sol raiando, foi agradável para todo mundo que participou.Página 4A fachada histórica da Sociedade Beneficente Recreativa Palmeirense, que corria risco de desabar devido a condição precária em que se encontrava, está protegida. Nos últimos dias foram realizados os serviços de reforço e estabilização da estrutura.Página 4Coincidência, ou não, dois desaparecimentos no final de semana mobilizam os setores de polícia de Jaguariaíva e Castro, e colocam em alerta os Campos Gerais.Página 9Comoção na despedidaFoi sepultado na manhã desta segunda-feira (10), no Cemitério Parque Jardim Paraíso, em Ponta Grossa, o corpo do 3º Sargento Marcos James de Matos, 43 anos, pertencente a 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar. Durante toda à tarde de domingo, quando o corpo do militar chegou à Capela Municipal São José, era grande a movimentação de amigos e familiares que queriam dar o último adeus.Página 912 de junhoPágina 6Página 8Série BronzeTrês dias após vencer o PYL Futsal, o Novo Caramuru foi até a cidade de Colombo enfrentar o Colombo Futsal/SEMEC, no Ginásio esportivo Leandro Alberti, sábado (8), pela oitava e penúltima rodada da fase de classificação da Série Bronze do estadual de futsal, grupo D. Lá acabou sendo derrotado por 5 a 3.Página 5Jogo fora de casaSem uma sequência de bons resultados, alternando altos e baixos, o Operário Ferrviário volta a campo pelo Brasileirão da Série B nessa terça-feira (11) contra o Paraná Clube, às 21h30, na Vila Capanema. Esse confronto acontece três dias após ser derrotado fora de casa para o Brasil de Pelotas-RS, na tarde de sábado (8).Página 4Seis food trucksPágina 4CastroPágina 5Página 3