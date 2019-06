Edição 3256

Ratinho elogia Digital Agro

43ª DRP muda sua sede

Prestes lança Vittace

Beleza Fashion Brasil

Novo aeródromo em Palmeira

Teatro e cinema

Polícia mantém sigilo quanto a morte de médico

Conferência irá discutir propostas

Dia dos Namorados aqueceu as vendas do comércio

Governo retomou 80% das obras do 'Quadro Negro'

Ventania e Carambeí começam a decidir

Energia Solar beneficia Casa da Criança

PRF recupera caminhão roubado na região de Tibagi

Na companhia de Sandro Alex, Renato Greidanus e Osmar BlumPela segunda vez desde que assumiu o governo do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior vem a Carambeí. Desta vez foi na quarta-feira (12), quando visitou a Digital Agro 2019 e percorreu a feira ao lado do presidente da Frísia, Renato Greidanus; do secretário de Estado Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do prefeito Osmar Blum Chinato. O evento que encerrou na quinta-feira (13), após três dias, apresentou e discutiu as principais novidades tecnológicas para o agronegócio, como a digitalização do campo, automação, robótica, internet das coisas e Big Data.“O Paraná é um Estado de excelência no agronegócio e tem obrigação pensar em tecnologia para o setor. O mundo da agricultura saiu da enxada e está indo para o computador”, afirmou o governador. “Estamos trabalhando para tornar o Paraná o mais inovador do Brasil. Há um ambiente propício ao desenvolvimento de soluções inovadoras em diversas áreas”, completou. “Queremos ser o Vale do Silício do agronegócio, que possa vender tecnologia para o mundo. A ideia é ser um governo inovador”, destacou.Página 6Agora no Jardim AlvoradaA 43ª Delegacia Regional de Polícia de Castro está em um novo endereço. Desde a quarta-feira (12), os atendimentos passaram a acontecer na Rua Carlos Ernesto Kugler, número 51, no Jardim Alvorada. Por conta da mudança e processos logísticos, a unidade será aberta ao público na segunda-feira (17). O delegado Lucas Mariano Mendes, atual responsável pela Delegacia de Castro, explicou à reportagem que a mudança ocorreu para que haja a devida separação entre a Polícia Civil de Castro e o Departamento Penitenciário (Depen) do município.Página 5A Prestes Construtora e Incorporadora acaba de lançar mais um empreendimento. Os profissionais do mercado imobiliário da cidade de Castro participaram, na quarta-feira (12), da apresentação do condomínio Vittace. O empreendimento, localizado no Park Boulevard contará com 192 unidades habitacionais.Página 5A aluna da Escola Municipal Professor Aroldo, Melissa Raphaeli Rodrigues Bueno, de seis anos, está buscando apoio para participar do Beleza Fashion Brasil (BFB), na categoria Mini Miss Brasil Universe. A família da menina está se mobilizando para arrecadar fundos que possam garantir sua viagem.Página 4Os proprietários de aviões executivos, piloto desportivos, pilotos proprietários e empresas de táxi aéreo vão ganhar um novo espaço para pousos, decolagens e guarda de suas aeronaves no novo aeródromo que será inaugurado neste sábado (15), no município de Palmeira.Página 4No Parque LacustreA partir do dia 17 estreia mais uma edição do projeto de formação de plateia e democratização da cultura Conexão Cultural Tigre /ICRH em Castro. As apresentações teatrais e sessões de cinema gratuitas, acontecem no Parque Lacustre.Página 5Uma semana da morte do médico Luiz Felipe Fiorillo, de 66 anos, a Polícia Civil de Castro conduz a investigação com total sigilo e diz se tratar de um caso 'muito complicado'. Segundo o que o Página Um apurou, são várias as linhas de investigação adotadas.Página 9'Segurança Alimentar'As secretarias de Desenvolvimento e Educação /Cultura realizam hoje (14), a 2ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Carambeí, na Biblioteca Municipal.Página 4SurpreendeuPágina 5Página 3Página 4Página 5Página 9