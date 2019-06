Edição 3257 Versão Online

Número de cães nas ruas só aumenta

CNM promoveu debate com prefeitos

Sai Larocca, assume Marcos

BRDE vai investir R$ 1 bilhão no Paraná, diz Wilson Bley Lipski

Sumiço de mulher ainda é mistério

Implantada rota para veículos pesados

Professores e alunos receberam castrenses

'Rota do Pinhão' irá oferecer diversidade

Ameaçou família com faca e acabou morto pela PM

Cinco servidores e secretária municipal de Educação terão que devolver dinheiro

Musas do 'Tibagi Futsal' foram conhecidas

Empossada Associação de Veteranos do 5º Esquadrão

Leonardo Karnal encerrou a 'Digital Agro'

Procissão de Corpus Christi terá como gesto a arrecadação

Enquanto Moacyr cria o 'ParCão'Enquanto a população canina nas ruas de Castro continua numerosa, o Centro de Controle de Zoonoses de Castro (canil municipal), inaugurado em fevereiro de 2014 com capacidade para atender até 50 animais, e que recebeu investimentos de aproximadamente R$ 80 mil do próprio município, atende atualmente apenas a 28 cães, numa estrutura que tem 300 metros quadrados. Ao mesmo tempo em que o número de cães nas ruas cresce e a população cobra por um funcionamento regular do canil municipal, a Prefeitura de Castro investe na construção de um espaço, dentro do Parque Lacustre, exclusivo para o passeio e diversão de cães que já têm dono/família. Segundo informações que circulam na internet e redes sociais, a estrutura do chamado 'ParCão' contará com mais de 600 metros quadrados e diversos atrativos, como equipamentos para adestrar e distrair os animais.Página 5Em CarambeíPrefeitos, vice-prefeitos e representantes de prefeituras de 19 municípios paranaenses estiveram reunidos em Carambeí, na segunda-feira (17), durante o ‘Seminário de Previdência’. O evento foi organizado pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Instituto Paulo Ziulkolski, e teve como foco o Encontro de Contas e Compensação Financeira.Página 4Pasta de obras e serviços públicos terá novo titularQuem assume nesta terça-feira (18) a pasta de Obras e Serviços Públicos de Carambeí, no lugar deixado na semana passada por Leon Denis Larocca, 69 anos, é o diretor da mesma secretaria, Marcos Rodrigues Machado. Larocca que é vice-prefeito de Carambeí encaminhou sua exoneração ainda na quarta-feira (12) depois de saber da existência contra ele de dez processos por assédio moral, oito somente de funcionários de sua secretaria. Ao Página Um, prefeito Osmar Blum lamentou a situação, mas disse que não endossa esse tipo de comportamento.Página 3Em 2019Página 3Após três diasTrês dias se passaram, e nenhuma pista que leve ao paradeiro de Rute Marcia Pelissari, 48 anos, desaparecida desde às 16 horas de sábado (15), quando saiu de casa para buscar a filha no Shopping Palladium, em Ponta Grossa, e não chegou ao destino.Página 9Acima de 10 toneladasA Prefeitura de Castro regulamentou o tráfego de veículos pesados com carga acima de 10 toneladas e agora eles terão rota exclusiva no município a partir de 1º de julho. A Diretoria Municipal de Segurança Pública já concluiu a sinalização horizontal e vertical das vias que deverão ser utilizadas pelos motoristas de veículos pesados.Página 5Página 6Atrações turísticasQuem percorre a Rota do Pinhão tem a oportunidade de conhecer os costumes locais, a gastronomia, festas típicas e a agricultura – tudo isso marcado pela forte influência dos imigrantes europeus. Repleta de aventuras e próxima de Curitiba, a rota passa por 20 municípios e integra o Roteiro Turístico do Paraná.Página 6Tiro certeiroHomem de 36 anos é morto a tiro pela PM. Foi no início da madrugada de domingo (16), após manter a esposa e os três filhos como reféns e na mira de uma faca, na própria casa localizada na Rua Ananias Bueno de Melo, Bairro Pedrinha, em Jaguariaíva. O autor ameaçava matar a esposa e os filhos, se o cunhado não comparecesse até a residência. O autor disse aos policiais ter sido agredido pelo cunhado e exigia que os policiais o levasse até ele.Página 9Página 4Página 4Página 5Página 5Página 6