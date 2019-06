Edição 3258

Preços de combustíveis despencam

Aquisição de posto Saff, pela Rede Condor, mexeu com o mercadoA compra do auto posto Saff, pela rede de hipermercados Condor, fez com que o preço dos combustíveis em Castro passasse por considerável redução, em praticamente todos os auto postos do município. O cliente que há cerca de uma semana pagava até R$ 4,29 pelo litro de gasolina, agora, no mesmo estabelecimento paga R$ 4,09. Já no auto posto adquirido pela rede, os preços ficaram ainda mais atrativos para o consumidor – a gasolina comum está saindo por R$ 3,999, já a aditivada, R$ 4,099, e o etanol R$ 2,899. Além disso, cliente Clube Condor que abastecer 20 litros ou mais, ganha 10 centavos de desconto em cada litro abastecido.Página 5Município volta a ser cenárioAo longo das últimas semanas as cidades de Castro, Tibagi e Palmeira foram cenário de gravação para o filme ‘Nada é Por Acaso’ – um longa-metragem brasileiro, adaptado para as telas a partir do livro da escritora Zibia Gasparetto. A primeira cidade por onde o elenco passou nos Campos Gerais foi Palmeira, para gravar na Colônia Witmarsum. Em seguida, a produção veio para Castro, onde as centenárias Chácara Bailly e Fazenda Capão Alto foram escolhidas para as gravações. A última cidade da região por onde o elenco passou foi Tibagi. La foram gravadas algumas cenas essenciais do filme, que farão parte de seu início e final.Página 6Corpus ChristiNa quinta-feira (20), feriado católico, centenas de voluntários, entre agentes de pastorais, movimentos e religiosos participaram desde as oito da manhã, na montagem do grande tapete colorido- a base de serragem, tampinhas de garrafa, pó de café, cal, entre outros elementos que tomou conta das principais ruas centrais de Castro, na festa de Corpus Christi.Página 5Temperaturas amenasO inverno chegou nesta sexta-feira (21), ao 12h54, e segue até às 04h50 do dia 23 de setembro. Em Castro as temperaturas variaram entre 9 e 21 graus no primeiro dia da nova estação. No restante do estado a sexta-feira também foi de clima estável, com temperaturas variando entre 8 e 26 graus. As menores temperaturas ocorrem em Rio Negro, Pato Branco e União da Vitória. Já as maiores estavam previstas para Guaíra, Umuarama, Paranavaí e Foz do Iguaçu.Página 6Mudança de cobrançaPrefeitura, Câmara e a empresa Senvi Soluções Tecnológicas iniciaram estudos que trata da mudança na cobrança de taxa de coleta de lixo, que passaria a ser recebida através da fatura de água, pela Sanepar. A companhia de saneamento apresentou para representantes de Tibagi a metodologia que já é utilizada por 62 municípios.Página 4Em dois diasA Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 188 manobras proibidas de ultrapassagem nos dois primeiros dias de Operação Corpus Christi no Paraná. Ao lado da fiscalização de embriaguez ao volante e das ações de controle de velocidade com uso de radares portáteis, as ultrapassagens proibidas estão entre as prioridades da operação da PRF.Página 9Página 6Página 9Em sessãoA Câmara Municipal de Castro aprovou na sessão ordinária desta quarta-feira (19) o Projeto de Lei que cria 74 vagas para o cargo de professor 20 horas e diminui 37 vagas de professor 40 horas. O projeto é de autoria do executivo e busca atender um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Executivo e o Ministério Público, que exigiu a extinção das “dobras” dos professores.Página 3