Edição 3259

Com mais de 20 anos de vidaDesde o início de junho os semáforos das ruas Coronel Vidal Martins Oliveira, com a Santos Dumont, deixaram de operar. Também é o caso dos sinaleiros das ruas Cipriano Marques, esquina com Maestro Bento Mussurunga, que desde quinta-feira (13) estão desligados, e ainda não há previsão para que a sinalização eletrônica seja restabelecida.O fato gereador desse incômodo, se apoia ao fato de que a empresa responsável pelos semáforos é da cidade de Três Corações (MG), e toda vez que as placas do equipamento apresentam algum defeito é necessários enviá-las para a sede em outro estado, para avaliação e o orçamento do conserto. Esse processo leva tempo. Dessa forma, uma das alternativas para manter o trânsito fluindo normalmente e os pedestres seguros, foi a instalação de placas de sinalização indicando as preferenciais de cada rua.Página 5No feriado de Corpus ChristiA Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 395 manobras proibidas de ultrapassagem durante o feriado prolongado de Corpus Christi no Paraná. Outros 72 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. E mais de 4,6 mil veículos tiveram suas placas capturadas por radares portáteis da PRF, por estar acima dos limites máximos de velocidade.O balanço dos cinco dias de operação foi publicado na manhã de segunda-feira (24) pela PRF, que também divulgou vídeos com flagrantes de infrações de trânsito registrados pelos policiais rodoviários federais. No mesmo feriado do ano passado, a PRF havia registrado seis mortos, 106 feridos e 104 acidentes.Página 7IML irá dizer a causa da morteFoi resgatado das águas do Iapó, perto das 14 horas de sábado (22), o corpo de José Carlos da Silva, 33 anos, desaparecido desde o dia 25 de maio. Um rapaz que percorria o rio a caiaque, região da Vapza, deparou-se com o cadáver embrenhado a arbustos e aguapés, e acionou o corpo de bombeiros.Página 7Um dia antes de entrarem em Operação Padrão, anunciada para essa terça-feira (25), policiais civis fizeram uma carreata com carros de polícia antigos e em mau estado de manutenção.Página 7Técnico aceita proposta de outro timeO Novo Caramuru venceu mais um compromisso na Série Bronze do estadual de futsal, contra o Araucária Esporte Clube, por 6 a 2, no sábado (22), no Ginásio Padre José Pagnacco. Mas, o principal assunto envolvendo o clube castrense foi o pedido de demissão do treinador Rogério de Oliveira Prudêncio - Soneca, que aceitou proposta do APAF Futsal/Sespor/Semedi de Paranaguá.Página 5Em MorretesO castrense Leonardo Schmidt, que disputa o campeonato paranaense de Downhill, mostrou muita garra e velocidade nos pedais e voltou a vencer nova prova. No domingo (23), conquistou o pódio na categoria Júnior, na competição disputada em Morretes. Leonardo fez o tempo de 1minuto e 44 segundos, dez centésimos à frente do segundo colocado.Página 5Nesta terça-feiraA Carreta Cuide-se Mais, do Sesi, retorna a Tibagi a partir desta terça-feira (25) para realizar exames de prevenção ao câncer de útero, pele, mama e próstata. A unidade móvel ficara na Praça Edmundo Mercer até a sexta-feira (28). A partir das 8 horas serão distribuídas senhas para o atendimento, que é exclusivo para cidadãos de Tibagi.Página 4Prefeitura e SindicatoO prefeito Moacyr Fadel Junior recebeu na manhã desta segunda-feira (24) representantes do Sindicato Rural de Castro para discutir ações para viabilizar a implantação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) no município. A ideia é transformar a cidade em um polo de pesquisa tecnológica com excelência na agropecuária e em tecnologia leiteira.Página 3CarambeíPresidente da Associação Parque Histórico de Carambeí, Dick Carlos de Geus, busca apoio de autoridades políticas para projetos realizados pelo museu, que é considerado um dos principais atrativos dos Campos Gerais e segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) está no ranking dos museus mais visitados na região Sul e de todo o país.Página 41,61%O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná caiu 1,61% no 1º trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período de 2018. Segundo o Ipardes, a agropecuária apresentou o pior resultado (-7,26%).Página 3Em CuritibaPágina 8Página 4