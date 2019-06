Edição 3260

Castro já é segundo no Paraná

Valor Bruto de Produção AgropecuáriaCastro ultrapassou a cidade de Cascavel, ficando com a segunda posição no Estado, no ranking de faturamento e contribuição com o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP). O município faturou o correspondente a R$ 1,57 bilhão em 2018, quando o VBP do Paraná, conforme avaliação preliminar, atingiu R$ 89,6 bilhões, correspondente ao faturamento bruto dos produtores com a comercialização da safra 2017/18. A notícia da elevação do faturamento de Castro foi comemorada pelo setor. O presidente do Sindicato Rural de Castro, Eduardo Medeiros Gomes, por exemplo, acredita que o município conseguirá se manter na frente de Cascavel.Página 6Em menos de uma semanaA Polícia Civil de Carambeí já começou as investigações para apurar o assalto realizado no posto Contorno III, na PR 151. Ontem (27) à tarde o delegado Marcus Sebastião ouvia as vítimas da ação criminosa, a segunda em menos de uma semana envolvendo postos de combustíveis em Carambeí.De acordo com o que a reportagem do Página Um levantou, os criminosos são os mesmos que espancaram um cliente durante assalto realizado ao Posto Menegatti, na sexta-feira (21).Página 9Bebê foi usado para despistarWilliam Alexandre Leonor, de 34 anos, foi morto em confronto com a PM no início da noite de segunda-feira (24). Ele e mais quatro pessoas planejavam assalto e usariam um bebê para despistar a equipe policial. Segundo informações da polícia militar, o homem tinha cinco mandados de prisão em aberto e já teria passagens na polícia por tráfico e roubo.Página 9O novo delegado da Polícia Civil de Tibagi, Willian Alves de Lima, foi oficialmente apresentado ao prefeito Rildo Leonardi na tarde desta quinta-feira (25), no Palácio do Diamante. Lima irá chefiar exclusivamente a comarca do município. Durante o encontro, o chefe do executivo aproveitou para falar sobre os investimentos da Prefeitura no setor nos últimos dois anos, que já chegam a R$ 1milhão.Página 9EntrevistaO presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, afirma que mesmo com as incertezas econômicas e políticas, as cooperativas do Paraná mantém a meta de faturar R$ 100 bilhões até meados de 2021. “Os produtos de cooperativas paranaenses são exportados para mais de 100 países", destaca Ricken.Página 4Troféu AgroleiteTermina neste domingo (30) o prazo para as votações na 18ª edição do Prêmio Troféu Agroleite 2019. Até no final do dia, internautas podem indicar nomes de empresas que segundo a opinião pública, merecerem receber o Troféu. O voto é registrado através do site oficial do evento www.trofeuagroleite.com.brPágina 6Parlamento JovemA terceira edição do Projeto Parlamento Jovem começou no início de julho, com os vereadores mirins carambeienses tomando posse na tarde de terça-feira (25).Página 3Página 10Página 3Página 9