Edição 3221 Versão Online

Governador cancela viagem que faria em Ponta Grossa

Adesivaço pró Lava Jato e Moro

R$ 5 milhões para Carambeí

Mulher tem perna amputada em colisão

Santuário recebeu romaria

5º Esquadrão arrecada mais de 13 mil peças

União Européia e Mercosul selam acordo

Ação flagra cinco em casa noturna

Carambeí lança 'Programa Bem-Estar' nesta sexta-feira

CEO do Datacenso palestra na ACEC sobre 'Novo Profissional de Vendas'

Castro terá setenta e oito atletas nos Jogos Abertos do Paraná

Arraiá no Parque Histórico terá entrada gratuita no sábado

Por causa do 'mau tempo'Duas obras serão inauguradas nesta terça-feira (2) em Ponta Grossa. A primeira inauguração, prevista para ocorrer a partir das 14h30, é da trincheira de acesso ao Jardim Los Angeles, na rodovia PR-151, consequente, deve ocorrer no mesmo dia a liberação oficial do tráfego na área. E, perto das 16 horas está marcada a abertura do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Rogério Bocchi Serman, no Jardim Sabará.Os eventos para inauguração das obras estavam certos para serem a oportunidade da primeira visita do governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho), à cidade de Ponta Grossa, inclusive, na agenda dele já estava confirmado o deslocamento. Ontem à tarde foi cancelada!Página 3Adesivaço em apoio à Lava Jato, Reforma da Previdência e Ministro Sérgio Moro, também movimentou cidades dos Campos Gerais. Em Castro, Piraí do Sul, e Ponta Grossa foram 1.500 adesivos colocados nos carros no domingo (30), entre 15 e 17 horas. Para o assessor da deputada Aline Sleutjes, Samir Chuery, a participação atendeu aos propósitos.Página 5A Prefeitura de Carambeí e a Caixa Econômica Federal assinaram, na sexta-feira (28), contrato de financiamento no valor de R$ 5 milhões. Os recursos são do Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) que serão investidos na pavimentação de ruas das Vilas Vatão, Banana e Mangabeira, no bairro AFCB.Página 4Quando chegava ao trabalho, em CastroJocélia Oliveira, de 41 anos, zeladora do Centro Cultural Castrolanda há pouco mais de dois anos, e mãe de dois filhos, passou por procedimento cirúrgico na tarde de segunda-feira (1º), para corrigir a amputação traumática abaixo do joelho, decorrente de acidente automobilístico.O acidente envolvendo Jocélia aconteceu por volta das 8 horas da manhã de segunda-feira.Página 7Celebração Jubilar‘Sem Maria, nada fazemos. Sem Maria, nada começaremos. E com Maria, viveremos as surpresas de festa em festa’. Foi com esta frase, estampada também nas camisetas dos romeiros de Castro, que neste final de semana centenas de leigos e religiosos Cavanis de várias partes do Brasil, Itália e da região Andina, se concentraram no Santuário Nacional de Aparecida.Página 5Campanha do AgasalhoEntre os dias 7 e 25 de junho, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado promoveu a Campanha do Agasalho 2019. Sob a coordenação do Comando Militar do Sul, em parceria com o Sesc PR, a campanha objetivou coletar o maior número de roupas, calçados, agasalhos e cobertores.Página 5Zerar aliquotaHistórico. Este é um adjetivo que qualifica o acordo assinado entre Mercosul e União Europeia na área agrícola. Por meio dele serão zerados os impostos para suco de laranja frutas (melões, melancias, laranjas, limões e outras), café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais.Página 3CastroPolícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e Prefeitura de Castro, através da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Alvarás, uniram forças no último final de semana. A 'Operação AIFU' revistou 465 pessoas, e apreendeu cinco adolescentes em situação de risco, com menos de 16 anos de idade, entregues ao Conselho Tutelar para as medidas administrativas necessárias.Página 7Página 4Página 5Página 5Página 8