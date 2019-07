Edição 3262

Preservação das araucárias vira projeto

'Sabores do Pinhão'Se depender da professora Stella Kachinski e de seus alunos, as Araucárias, ou pinheiro-do-Paraná como também são conhecidas essas árvores, não entrarão em extinção tão cedo. Ela, juntamente com seus 19 alunos do pré dois, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Turma do Pererê, vêm trabalhando em um projeto voltado para a preservação da espécie, que inclui inclusive, o plantio de novas árvores. Entre os meses de março e julho deste ano já foram cerca de 50 mudas plantadas. Além disso, também foram desenvolvidas atividades em sala de aula, e, para finalizar esta etapa do projeto, Stella e seus alunos realizarão na segunda-feira (8), uma Feira Gastronômica chamada ‘Sabores do Pinhão’. A ideia é estimular mais a valorização do fruto das Araucárias, como alimento e como fonte de renda.Página 6Um dos poucos estados brasileirosO Paraná é um dos poucos estados brasileiros a oferecer reajuste aos servidores neste ano. A proposta de reposição de 5,09% foi apresentada nesta quarta-feira (03) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A medida será oficializada por um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná, que deve ser apreciado em regime de urgência. Ratinho Junior vinha afirmando da dificuldade em pagar integralmente a data-base aos servidores neste ano em razão do momento econômico que vive o País e da queda na arrecadação. Ele destaca, contudo, que o Estado vive uma fase diferenciada de vários outros que ainda parcelam salários ou ainda nem pagaram o 13o. de 2018.Página 3Faleceu na tarde de terça-feira (2), aos 93 anos, Willem de Geus, o mais antigo cooperado da Frísia e do Paraná. Sua história se mistura à da própria cooperativa, já que nasceram no mesmo ano: 1925. Em agosto daquele ano nascia a Sociedade Cooperativa Hollandeza de Laticínios, hoje Frísia.Página 2Na noite de segunda-feira (1º) aconteceu o lançamento oficial da Linha Gastronômica - Festival de Inverno - 2ª Edição. O prefeito Edir Havrechaki, de Palmeira, foi o cozinheiro da noite e serviu ao público presente duas receitas, o "Risoto de Batata Salsa com Pinhão" e a sobremesa "Delícia de Gengibre com Vinho".Página 4A Prefeitura de Carambeí lança neste sábado (6), às 9 horas na Praça Cívica, o Programa Bem-Estar. Contando com 200 inscritos, ele envolve o gabinete do Prefeito, as secretarias de Administração, Esportes, Saúde, Meio Ambiente e Educação, além do Plano de Saúde São Camilo e Sanepar.Página 4'Geração Atitude'Nesta sexta-feira (5) o promotor de Justiça da Segunda Promotoria de Castro, Rafael Muzy Bittencourt, raliza a segunda palestra do Projeto ‘Geração Atitude’ em Carambeí.Página 4Idoso de 65 anos, que já foi policial militar da reserva, foi preso na madrugada de quarta-feira (03) em Ponta Grossa, junto com uma carabina calibre 38, pistola Taurus calibre 38, espingarda calibre 22 e um papagaio sem licença do Ibama. Ele fez, pelo menos, quatro vítimas.Página 9800 quilômetrosPilotos e navegadores de 100 cidades e nove estados se reunirão daqui 13 dias para o Transcatarina 2019 – evento realizado pela SC Racing. Entre os dias 09 e 13 de julho, os motores irão roncar por cerca de 800 quilômetros que ligarão as cidades de Fraiburgo e Blumenau.Página 5Apenas duas em CastroNo primeiro semestre deste ano duas concessionárias fecharam as portas no município de Castro, deixando o mercado livre para as outras que permaneceram na cidade. Após o egresso de ambas, a reportagem do Página Um conversou com representantes das empresas que ficaram, a Kugler Veículos e a CVL.Página 5Para Córdoba na ArgentinaNo final de junho, as bailarinas da Escola Municipal de Dança (EMD) conquistaram importantes resultados no Universal Dance Brasil, em Florianópolis. Elas alcançaram pontuação em seis categorias para disputar o torneio em Córdoba, na Argentina, e um prêmio master, que inclui a bolsa com cursos, alimentação e hospedagem no país vizinho.Página 6Neste sábadoPágina 5Página 3Página 3Página 6Página 9