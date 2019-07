Edição 3263 Versão Online

MST diz que irá recorrer de sentença

Mesmo após decisão de reintegração de posse da Fazenda Capão do CipóFaltando pouco mais de um mês para a ocupação na Fazenda Capão do Cipó, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) completar quatro anos, o juiz Antônio César Bochenek, da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa, determinou em caráter liminar a reintegração da União na posse da área.O documento foi assinado na sexta-feira (5), e, dá ao MST o prazo de 30 dias para deixar a área, sob multa de R$ 10 mil por dia, em caso de descumprimento. Na decisão, o juiz afirma que a União pretende utilizar o espaço para a instalação do Instituto Federal Tecnológico, espécie de escola técnica para qualificar e capacitar alunos da região. Bochenek destaca, ainda, através da sentença, que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) desistiu de realizar assentamento das famílias no local.Por outro lado, um dos membros da coordenação do MST na região Sul, Joabe Mendes de Oliveira, explicou que embora ainda não tenham sido notificados da decisão oficialmente, já tiveram acesso ao conteúdo do documento, e que estão analisando o mesmo, porém, já definiram por recorrer da sentença.Página 5Monitoramento durante os jogosO Operário Ferroviário dá sequência às reformas para melhorar a estrutura do Estádio Germano Krüger. Durante o mês de junho, foram instaladas câmeras de segurança em toda a sede do clube. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Fantasma e a Centroseg Segurança e Vigilância, que além da instalação, irá acompanhar as imagens nos dias de jogos, através de uma sala de monitoramento no estádio.Com o sistema de câmeras, será possível identificar ocorrências no estádio e reconhecer rapidamente os responsáveis. Para o gerente administrativo do Operário, Jonathan Molodowiski, as câmeras garantem a segurança da torcida e dos funcionários do clube.Página 4Projetos de infraestruturaO vice-governador Darci Piana se reuniu nesta segunda-feira (8), no Palácio Iguaçu, com um grupo de executivos da China Communication Construction Company (CCCC), grupo empresarial que opera diversos ativos de infraestrutura, incluindo rodovias, ferrovias, metrôs, portos e aeroportos. O encontro foi uma retribuição à visita que o governador Carlos Massa Ratinho Junior fez em abril à China, e serviu para aprofundar as conversas em torno de investimentos do país oriental em dois importantes projetos de infraestrutura do Paraná.Página 3Nos Campos GeraisO Sebrae/PR, a CIBiogás e a United Nations Industrial Development Organization (Unido) vão a campo, em agosto e setembro deste ano, para identificar quais são os principais desafios na produção do biogás e biometano na região dos Campos Gerais.Página 4CarambeíO prefeito Osmar Blum recebeu, nesta segunda-feira (8), a turma do Maternal 3C do Centro Municipal de Educação Infantil Betânia. A visita integra as ações do projeto 'Que Carambeí queremos para o futuro', do Programa Agrinho. Na oportunidade, além de conhecerem o chefe do poder executivo municipal, foi entregue um folheto que alerta para o não uso de canudinho plástico.Página 4Em visitaNa sexta-feira (5) os profissionais do Página Um receberam a visita das professoras Vanessa Sheneider e Gislaine Ferraz, e dos alunos do 4º ano da Escola de Jardim Bela Vista. A visita faz parte do projeto inscrito pela professora Vanessa no Concurso Agrinho 2019.Página 5Jogos Abertos do ParanáO time de voleibol feminino de Carambeí conquistou o título da fase regional dos 61º Jogos Abertos do Paraná, disputado no último final de semana, em Prudentópolis. Além do ouro no feminino, o voleibol masculino trouxe a prata, após o término da rodada, no domingo (7).Página 4'Comerciante do Ano'Nesta terça-feira (9), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro) irá realizar mais uma edição do evento que premia o ‘Comerciante do Ano’. Em 2019 o proprietário da Loja Amity, Abel Antonio de Oliveira, é que será homenageado. A entrega do prêmio ocorre durante o jantar de comemoração ao Dia do Comerciante. E, nesta edição também terá a comemoração dos 60 anos de atividades do Sindicastro.Página 5Subsídio para transporteComeça na quarta-feira (10) o prazo para novos cadastros e recadastramento de estudantes de ensino superior, técnico ou profissionalizante de presencial ou semipresencial em Telêmaco Borba, Castro, Ponta Grossa e Irati para receber o subsídio do transporte para o segundo semestre de 2019. O prazo vai até o dia cinco de agosto.Página 4Compor frotaPágina 3Durante as fériasPágina 5Página 6´Página 7Página 7Página 7