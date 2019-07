Edição 3264

'Votos contrários', mas firmes nas convicções

Homenagem é marcada pela emoção

Caramuru abriga moradores de rua

Tibagi investirá R$ 1,5 milhão em segurança pública

Notificado MST sobre decisão da Justiça

Morte de advogado gera comoção durante sepultamento

Piraí realiza Caminhada Internacional da Natureza

Blum participa de seminário

Igreja de São Judas faz festa julina no sábado

Ratinho Junior defende Estados e Municípios

Bailarinas de Tibagi mostram prêmio alcançado

Câmara de Castro fará tributo a 'Zé do Posto'

Ações concretas foram levadas à comunidade

Reforma da PrevidênciaApós a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, na quarta-feira (10), a reportagem doouviu os deputados federais Aline Sleutjes, de Castro, e Aliel Machado, de Ponta Grossa. O posicionamento de ambos já era conhecido antes mesmo de a votação acontecer, agora, porém, eles falam sobre as consequências práticas da reforma, na vida dos brasileiros, e sobre os fatores que determinaram seus votos.Página 3A entrega do Prêmio ‘Comerciante do Ano’, ao empresário castrense Abel Antonio de Oliveira, foi marcada pela emoção do homenageado e de seus familiares, e pelos discursos otimistas de representantes do comércio e entidades ligadas ao setor. Após receber a placa comemorativa, no evento realizado na noite da última terça-feira (9), Abel fez uso da palavra, relembrando detalhes de sua trajetória em Castro, agradecendo a recepção e parcerias firmadas no município e, otimista, afirmou que pretende manter-se na atividade até os 100 anos.Página 6TemporariamenteMoradores de rua de Castro e pessoas em trânsito (desabrigado de outras cidades) já estão usufruindo do alojamento provisório, disponibilizado pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais da Família e Desenvolvimento Social e do Esporte e Juventude, no Estádio Lulo Nunes (Caramuru).Página 5Com tecnologiaNesta terça-feira (9), o prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, receberam os vereadores e representantes do Banco do Brasil para a assinatura do contrato de custeio da ordem de R$ 1,5 milhão, que será utilizado para investimentos em tecnologia e segurança pública. Com o montante serão adquiridos veículos, softwares mais potentes câmeras de monitoramento para o município. O prefeito explica que a maior parte deste recurso será investido na segurança pública.Página 4Prazo de 30 dias começouNa tarde de terça-feira (9) integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocupantes da Fazenda Capão do Cipó, receberam oficialmente a notificação de reintegração de posse.Página 5Acidente na BR-373Página 9Página 6TurismoO prefeito Osmar Blum e o diretor do departamento de Indústria e Comércio, responsável também pelo setor de turismo, Marcos Roberto Moreira, participam do I Seminário Nacional de Governança para o Turismo, realizado até o próximo dia 13, pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), na cidade mineira de Capitólio.Página 4LocalPágina 5Página 3Página 4Página 5Página 5