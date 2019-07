Edição 3265 Versão Online

Castro receberá R$ 11 milhões

Emendas de Aline SleutjesA deputada federal Aline Sleutjes está destinando um total de R$ 11 milhões em emendas para Castro. De acordo com a parlamentar, “sem dúvida é a maior contribuição para o município nesta primeira gestão como deputada”.Deste valor, R$ 10 milhões serão destinados para a conclusão da pavimentação asfáltica na Estrada do Socavão. Do R$ 1 milhão restante no pacote de emendas, R$ 700 mil serão destinados ao setor agrícola, e devem ser usados pelo município para a readequação na estrada rural da localidade de São Luiz dos Machado, até a Lagoa dos Ribas. E, os demais R$ 300 mil, irão para o Hospital Anna Fiorillo Menarim/Cruz Vermelha.Página 3Na tarde de domingo (14) o Corpo de Bombeiros de Castro prestou atendimento a um rapaz de 28 anos, que segundo testemunhas, estava sobre a Linha Férrea do Rio Iapó, na Prainha, ameaçando se jogar.Página 7Senhora de Sant'AnaComeça nesta quarta-feira (17), a programação da 96ª Festa de Sant’Ana. O evento é realizado anualmente pela Igreja Matriz de Sant’Ana para celebrar o dia da padroeira dos municípios de Castro e Ponta Grossa.Página 5'Mundo com + cogumelo'A professora Aline de Castro Anacleto e seus alunos, do 5º ano A da Escola Municipal Professora Relindis Bornmann Capilé, desenvolveram e inscreveram no Agrinho 2019 um projeto chamado ‘Mundo com + cogumelo’, que tem como ideia principal, o incentivo ao consumo de cogumelos. No desenvolvimento das atividades, professora e alunos tiveram contato com os processos de produção do cogumelo, desde a formação do fungo até a colheita, preparação de pratos e comercialização.Página 5Sem vacinaçãoO Paraná caminha para conquistar o status sanitário de Estado Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. A última campanha de vacinação do rebanho bovino e bubalino foi em maio, em animais de 0 a 24 meses. O índice de cobertura foi de 99%, considerado o melhor dos últimos anos. A próxima campanha, prevista para novembro, pode não acontecer caso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declare o estado livre de febre aftosa sem vacinação.Página 5Pela Série BO Operário Ferroviário superou a equipe do Londrina neste sábado (13), no Estádio Germano Krüger, pelo placar de 2 a 0. A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do jogo saíram na primeira etapa. Aos 8 minutos, o meia Cleyton cruzou e Felipe Augusto cabeçeou, abrindo o placar para o Fantasma.Página 4BR-376Em Tibagi, na BR 376, na manhã de segunda-feira (15) ocorreu um acidente do tipo colisão frontal envolvendo a caminhonete GM/S10 placas de Reserva e um Ford/KA, com placas de Belo Horizonte. O condutor do Ford/KA veio a óbito no local. Já o condutor da S10 foi encaminhado a um hospital de Ponta Grossa.Página 7Durante trabalhoA PM está à procura de dois homens que assaltaram um motoboy na noite de domingo (14). O trabalhador realizaria a entrega de duas pizzas quando foi abordado pelos homens, um deles portando revólver, na Rua Eurides Alvez da Silva, Bairro São Lourenço, em Piraí do Sul. Os ladrões deram voz de assalto e levaram a motocicleta, a caixa de entregas com as duas pizzas, certa quantia em dinheiro e a máquina de cartão. Embora a equipe policial tenha realizado buscas, até o fechamento desta edição os suspeitos não foram encontrados. Caso haja informações sobre a moto, Honda CG 150, na cor vermellha, placa MJD 3128, ano 2012, pode-se informar as autoridades, através do disque denúncia 181.Página 7Rede MãesPágina 4Em TibagiPágina 4Página 3Página 4Página 7Página 7