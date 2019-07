Edição 3266

Carambeí sedia Zeskamp até hoje

Evento reúne 1800 atletas de colônias holandesasAté hoje (20), Carambeí sedia o 41º Zeskamp, encontro anual de descendentes da imigração holandesa no Brasil, com atividades esportivas e gincanas para 1.800 atletas inscritos. Durante esses quatro dias, centenas de descendentes, entre familiares e jovens que acompanham as apresentações artísticas, participam de seis atividades esportivas, duas gincanas e um jogo de mesa. Os participantes são das colônias holandesas de Arapoti (PR), Campos de Holambra (SP), Carambeí, Castrolanda (PR), Holambra I (SP) e Não-Me-Toque (RS), que também se revezam como sede do evento.Página 4Os vereadores da Câmara Municipal de Castro, se reuniram extraordinariamente na manhã desta quarta-feira (17), para votar projetos de urgência. Entre eles estava o de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza o ingresso do município de Castro no Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais (CimSamu), aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Com a aprovação da lei, a Prefeitura de Castro poderá, agora, aderir ao Consórcio que já conta com a participação de diversos municípios.Página 3O prefeito Rildo Leonardi realizou na manhã desta quinta-feira (18) a transmissão de cargo para a vice-prefeita Helynez Santos Ribas. Rildo deverá se ausentar até dia sete de agosto, enquanto isso, Helynez, assume as funções do executivo por 20 dias.Página 3Faltam praticamente três semanas para mais uma edição do Agroleite em Castro, que trará como tema para este ano ‘Um novo olhar’. O evento organizado anualmente pela Cooperativa Castrolanda é de caráter técnico, voltado a todas as fases da cadeia leiteira.Página 5Em casaApós um mês de recesso, o Novo Caramuru volta em quadra nesse sábado (20), à partir das 20h30, no Ginásio Padre José Pagnacco. O adversário é o Janclani Futuro/MCR Copagril, na abertura da segunda fase do Parananense de Futsal, Série Bronze. Nessa edição você também confere o pôster do Avante Novo Caramuru.Páginas 5, 10 e 11O castrense Abel Antonio de Oliveira recebeu o prêmio Guerreiro do Comércio, em Curitiba, na sexta-feira (12). O evento é anualmente realizado pela Fecomércio (PR), para homenagear empresários ligados a seus sindicatos filiados. Nesta edição, 47 empreendedores receberam o troféu.Página 8PM agiu rápidoPágina 796ª Festa de Sant'AnaNeste sábado (20) acontece o primeiro Show de Prêmios da 96ª Festa de Sant’Ana. O evento, marcado para começar às 20 horas, no salão ao lado da Igreja Matriz de Sant’Ana, contará com a presença de gaiteiros da região. E, haverá venda pastel, espetinho, cachorro quente, refrigerante e quentão.Página 8Em TibagiA Associação Tibagiana de Artesanato (ATIART) está realizando Bazar com roupas vindas da Alemanha. As peças foram repassadas pela Caritas Diocesana de Ponta Grossa para realização do bazar e estarão disponíveis na sede da ATIART até o dia 28 de julho, das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas.Página 4Jogando em casaPágina 4Página 5