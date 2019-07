Edição 3267 Versão Online

Capão do Cipó ainda sem destino

Fundação ABC não querApós recorrer da decisão de reintegração de posse, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ganhou mais 30 dias de prazo, para deixar a área da Fazenda Capão do Cipó. Enquanto isso, o governo federal, através da Secretaria para Assuntos Fundiários, deve definir qual destino dará à área, que pertence à União.Na sexta-feira (19) o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antonio Nabhan Garcia, esteve em Castro para conhecer pessoalmente a Fazenda em questão. Além dele, também visitou a área o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Noberto Ortigara. Ambos vieram ao município a convite da deputada federal Aline Sleutjes.Página 5Em SorocabaO Operário Ferroviário encara o São Bento-SP nesta terça-feira (23), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O jogo acontece às 19h15 e é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na rodada anterior, o alvinegro venceu o CRB-AL, em casa, com resultado de 2 a 1, e está no 11° lugar na tabela, com 13 pontos. O time do São Bento sofreu derrota para o Coritiba, por 2 a 1, acumula 8 pontos e está na 17ª posição.Página 4Em CarambeíA Polícia Civil de Carambeí busca informações que venham a identificar o ladrão que levou uma das ambulâncias, do Centro Municipal de Saúde de Carambeí, e depois a abandonou. O veículo foi furtado de frente do Pronto Atendimento (PA), com um paciente dentro, por volta das 7h40 de segunda-feira (22). O motorista teria estacionado o veículo em frente do PA, para deixar o paciente de 40 anos, e quando retornou com a equipe médica o veículo não estava mais lá. De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Mário José Avais de Mello Filho (Marinho), a cidade conta com cinco ambulâncias e nos sete anos que trabalha junto a essa administração, é a primeira vez que se depara com uma situação desse tipo.Página 7Página 3Página 4Corrida e caminhadaNeste domingo (28), Tibagi receberá a primeira edição da corrida e caminhada Tibagi Explorer, que percorrerá a região central do município com provas de 5 e 10 quilômetros. A prova será dividida em diferentes modalidades. Corridas de 5 e 10 quilômetros, divididas em categorias de 18 aos 65 anos; caminhada; prova para cadeirantes, com percurso de 5 km; prova kids, de 6 a 8 anos, de 9 a 10 anos, de 11 a 13 anos.Página 4Série BronzeNo reencontro do Novo Caramuru com seus torcedores, quem fez a festa foi o Janclani Futuro/MCR Copagril que venceu de virada o alvinegro castrense por 3 a 2 na abertura do Grupo J, da segunda fase do estadual de futsal, série Bronze, sábado (20), no Ginásio Padre José Pagnacco. Cerca de 100 torcedores compareceram ao ginásio.Página 5Deu posseO governador Carlos Massa Ratinho Junior deu posse nesta segunda-feira (22), a 96 profissionais para a Polícia Científica do Paraná. São médicos-legistas, peritos criminais, toxicologistas, odontolegistas e químicos-legais, que passaram no concurso público feito em 2017 e iniciam agora um curso de formação específica.Página 3Nas fériasNesta semana as crianças de Palmeira terão atrações especiais para curtir o período das férias escolares. Em comemoração aos 200 anos do município, a Prefeitura preparou o ‘Brinca Palmeira’, no qual três diferentes bairros da cidade irão receber brinquedos, músicas e muita diversão. As atrações estarão montadas ao lado da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro.Página 4Página 7