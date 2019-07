Edição 3268

Sant'Ana virá de barco pelas águas do Iapó

Todos sabemos que não é fácil enfrentar ruas esburaqueadas, pedágios que sobem, diesel que aumenta, despesas que crescem, fretes que minguam e, sobretudo, a saudade da família. Por isso tudo, 25 de Julho, Dia de São Cristóvão, padroeiro de todos os motoristas, está sendo lembrado com destaque pelo Página Um News. E, nada melhor do que trazermos relatos e lições de vida de quem conhece cada pedacinho de chão desse país.

Neste dia do motorista o Página Um News conversou com dois profissionais que vivem na estrada, e que com seu trabalho contribuem diariamente para com o abastecimento e equilíbrio econômico do país. A categoria que eles representam tem um estilo bastante peculiar e hábitos muito próprios. As refeições, o banho, os telefonemas, o descanso, o contato com a família, ou seja, praticamente toda a rotina de vida ocorre nas estradas, na maior parte do tempo, dentro da cabine de um caminhão.

A Igreja Matriz de Sant’Ana promove na

quinta-feira (25) a primeira benção de veículos e motoristas em homenagem ao dia de São Cristóvão. O evento já está causando comoção na cidade devido ao número de motoristas e devotos do santo.

Filhos de agricultores, desde jovem, seu Chico, como é carinhosamente chamado por passageiros e colegas de trabalho, iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, como auxiliar de produção numa serraria em Castro. A oportunidade de sua vida surgiu em 1986, ao passar em frente a garagem da Viação Iapó, em Ponta Grossa.

Sim, o ofício de transportar gente requer responsabilidade e experiência. Isso, no entanto, não quer dizer que com apenas 22 anos de idade não se esteja apto para a atividade. Tiago Marcondes Rodrigues é exemplo.

No Paraná os veículos registrados já são 7 milhões, 296 mil e 744, e destes aproximadamente 809 mil já circulam com as novas placas. Na cidade de Castro, os automóveis que já passaram pela mudança, atualmente, somam 3023.

