Edição 3269 Versão Online

Gangue volta assaltar banco

Moacyr tem fazenda penhorada

ADI mostra 'Mundo Digital' para jornais

R$ 50 milhões em obras

Bandeira tarifária vermelha

'Iniciativa da comunidade'

Sacerdote irá conduzir congregação

Operário enfrenta Atlético-GO fora de casa

Sant'Ana reuniu milhares de fiéis

Greve dos Professores continua

Parque Vila Velha de Ponta Grossa terá corrida

Em menos de seis meses, em Piraí do SulAinda não foram contabilizados os prejuízos causados após assaltantes explodirem a agência da Caixa Econômica Federal, em Piraí do Sul, por volta das 3 horas da madrugada de segunda-feira (29), repetindo uma ação ocorrida no início deste ano nesta mesma agência.Após as explosões que duraram pouco mais de quinze minutos, os ladrões em um VW Fox, já em fuga sentido a PR-090, se depararam com um Fiat Uno na região do Jardim Benevenuto Antunes Dalcol, com três ocupantes, que acabaram atingidos por disparos. Um foi baleado na perna, outro na mão e na barriga, e outro atingido no rosto. Os três foram levados para o Hospital Municipal Santo Antônio.Página 7Pela Vara da Fazenda Pública de CastroO juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Castro, Rodrigo Yabagata Endo, determinou no início deste mês de julho, a penhora do imóvel denominado Pinheirinho, pertencente ao prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel. Trata-se de uma execução fiscal, onde o exequente é o Estado do Paraná, devido a uma certidão de dívida ativa, cujo valor da causa é de R$ 758.618,62. Segundo o próprio termo de penhora, o imóvel penhorado tem área total de 254,058 hectares, e fica na cidade de Tibagi.Página 3Workshop da ADI mostrou neste final em semana, em Curitiba, os caminhos e como funcionam as plataformas digitais que podem incrementar o alcance dos conteúdos produzidos pelos jornais impressos do Paraná. O encontro - que contou com apoio da Secretaria Estadual de Comunicação e Cultura, Fomento Paraná e BRDE - reuniu representantes de jornais e portais de notícias e apresentou novos conceitos, modelos de gestão e linhas de crédito de apoio à modernização das empresas de comunicação.Página 4O Governo do Estado está investindo R$ 48,9 milhões em obras de rodovias nos Campos Gerais. Estão em andamento a pavimentação da PR-090, próximo a Castro; a implantação da terceira faixa e de trincheira na PR-160, entre Telêmaco e Imbaú; a reconstrução da pista atingida por deslizamento de terra na PR-340; e a realização de melhorias na PR-441, próximo a Reserva.Página 3Durante o mês de agosto todos os brasileiros irão pagar mais caro na sua conta de luz. Isso porque, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira tarifária do próximo mês será vermelha, patamar um, com custo de R$ 4 para cada 100 quilowatts/hora consumidos. No mês de julho a bandeira tarifária foi amarela.Página 5As obras de revitalização das rotatórias de acesso a Avenida dos Pioneiros estão renovando a paisagem de entrada de Carambeí. O projeto, material e toda execução é realizado por um grupo de aproximadamente 20 pessoas da comunidade com o único objetivo de contribuir nesse processo que busca deixar a cidade mais bonita para melhor acolher os visitantes.Página 4A congregação das Escolas de Caridade Instituto Cavanis, definiu na segunda-feira (29), o padre brasileiro Manoel Rosalino Pereira Rosa, de 43 anos, como novo Superior Geral. Nascido em Bocaiúva, no norte do estado de Minas Gerais, padre Rosalino irá substituir padre Piero Fietta, italiano, mas com cidadania brasileira que por 18 anos, em três termos separados, esteve a frente da Congregação.Página 5Página 4As comemorações da 96ª Festa da Padroeira de Castro, Senhora Sant'Ana, que começaram oficialmente no dia 17 com as tradicionais novenas, tiveram seu ponto alto na sexta-feira (26), com a descida da imagem da santa pelas águas do rio Iapó, seguida de procissão até a igreja matriz.Página 5UEPGPágina 4Página 4