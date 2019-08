Edição 3270

Frísia é a mais antiga

Absenteísmo passa dos 15% em Castro

Aprovado projeto do CCC

Motorista morre em colisão

Alexandre será ordenado

ADI-PR busca maior transparência

70,4% Aprovam administração do governo Ratinho Junior, segundo Paraná Pesquisas

Operário perde para o Atlético (GO) de virada

Suspenso repasse para transporte

Aliel Machado recebe reconhecimento da Civil

Vó encontra neto acidentado

Idoso leva tiro de Guarda Minicipal em Ponta Grossa

94 anos comemorados nesta quinta-feira (1º)A Frísia Cooperativa Agroindustrial completou na quinta-feira (1º) 94 anos de história, o que a coloca como a mais antiga cooperativa do Paraná e a segunda do Brasil. A receita da cooperativa é de R$ 2,669 bilhões (2018), realizou duas feiras agropecuárias e tecnológicas de âmbito nacional e prevê um crescimento de 8% na produção leiteira em 2019. Criada em 1925 por famílias de imigrantes holandeses que perceberam a necessidade de juntar forças para produzir mais e melhor, alcançando mercados distantes, a Frísia reúne a essência do cooperativismo em sua história e aplica projetos inovadores e personalizados no campo.Página 4No primeiro quadrimestre deste ano mais de quatro mil vagas foram desperdiçadas pelos castrenses, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Na agenda de exames laboratoriais, foram 1.080 faltas, mais de 12% dos 8.505 agendados. A iniciativa de divulgar esses números é da Secretaria de Saúde de Castro, e, o objetivo é conscientizar os usuários quanto ao prejuízo causado pelas faltas.Página 5Projeto Moinho 'De Immigrant'O projeto Moinho 'De Immigrant', memória da cultura holandesa em Castrolanda, do Centro Cultural Castrolanda (CCC), foi selecionado pela embaixada holandesa no Brasil para participar do Fundo Neerlandês para o Patrimônio Cultural Compartilhado 2019. Segundo o gerente geral do CCC, Rafael Rabbers, o objetivo é viabilizar a modernização de parte da exposição do Memorial da Imigração Holandesa, o Moinho 'De Immigrant'.Página 5Em cruzamentoFoi sepultado no cemitério Frei Matias, na tarde de quarta-feira (31 de julho), o corpo de Valdir Elias Hagy, 62 anos, natural de Guarapuava. Conhecido pelo trabalho realizado junto a Agropet Mundo Animal, ele envolveu-se em grave acidente de carro na manhã de terça-feira (30), perto das 11h30. Segundo informações repassadas pela PM de Castro, Valdir conduzia seu carro pela Rua Antônio José Gomes, quando foi atingido.Página 9Neste sábadoO diácono castrense Alexandre Spena Regueira será ordenado neste domingo (4), às 15 horas, na matriz Sant’Ana. A programação da ordenação presbiteral do diácono iniciou com a semana vocacional, entre 28 de julho e 3 de agosto, na matriz Sant’Ana e comunidades da cidade e do distrito de Apaban. Durante o período foi realizada extensa agenda.Página 5Ampliar divulgaçãoO presidente da ADI (Associação dos Jornais Diários do Paraná), Nery José Thomé, defendeu a proposta da direção da Assembleia Legislativa de ampliar a divulgação de projetos, leis, sessões, debates e campanhas de utilidade pública, entre outras ações, que objetivam a interação e participação da população no legislativo.Página 374 Municípios pesquisadosPágina 2 - Sandro A. CarrilhoFora de casaPágina 4CarambeíA Prefeitura de Carambeí acatou a recomendação administrativa do Ministério Público do Paraná, e suspendeu o repasse de recursos para o transporte universitário no município. O órgão expediu a recomendação por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Castro, no dia 23 de julho de 2019. De acordo com o promotor de Justiça da 2ª Promotoria, Rafael Muzy Bittencourt, a recomendação se deve ao fato de a educação básica do município, que é responsabilidade exclusiva da Prefeitura, apresentar deficiências.Página 3Pelo seu posicionamentoPágina 3Após 9 horasPágina 9Página 9