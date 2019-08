Edição 3271 Versão Online

Após acidente, a recuperação

Vereadores retornam ao trabalho

Ônibus provoca rastro de destruição

MM está entre as 1000 maiores do Brasil

Operário venceu Criciúma de virada

Mais cursos de qualificação estão abertos

Jogam droga e celulares para

interior de cadeia e são pegos

Bem-Estar promoveu 'Arraía do Bem' em Carambeí

Tibagi receberá investimento da Copel

Alexandre Spena foi ordenado padre

Festa de Ação de Graças celebrou a fé

Trecho entre rotatória e igreja será fechado em Carambeí

17 medalhas são obtidas em Festival de Artes Marciais

Castrense pede ajuda para custear tratamentosHá pouco mais de um mês Jocelia Oliveira Lopes, de 40 anos, sofreu um acidente enquanto estava indo para o trabalho. Com a colisão, entre sua motocicleta e outro veículo, ela acabou sofrendo grave fratura na perna esquerda, e precisou passar por procedimento cirúrgico, para corrigir amputação traumática, ocorrida abaixo do joelho. Além das limitações com quais Jocelia tem que conviver desde o acidente, ela também vem enfrentando dificuldades financeiras, devido aos gastos com medicamentos e deslocamento para consultas, exames e demais procedimentos. Para dar conta de todos esses gastos, Jocelia e os familiares buscam ajudaPágina 5Câmara de CastroDepois de 41 dias de recesso parlamentar, vereadores castrenses voltam ao trabalho. E, a primeira sessão ordinária do segundo semestre será nesta quarta-feira (7), às 14 horas. Antes do retorno, a reportagem do Página Um News fez um levantamento, junto à assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores, e apresenta nessa matéria números relacionados ao trabalho de cada parlamentar castrense.Página 3Após ser furtadoPoliciais militares ainda buscam informações que levem ao ladrão que na madrugada de domingo (4) furtou um ônibus e provocou rastro de destruição durante o seu percurso. Era aproximadamente 3 horas da manhã quando PMs recebiam a informação de que na Rua Heráclio Mendes de Camargo, Vila Santa Cruz, logo após a ponte que liga a cidade ao bairro, um ônibus havia colidido de ré com um gradil de condomínio.Página 7'Anuário valor 1000'Página 4Pela Série B do brasileiroO Operário Ferroviário superou o Criciúma-SC, na tarde deste sábado (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida aconteceu no Estádio Heriberto Hülse e terminou 2 a 1. Com a vitória, o alvinegro chega a 18 pontos na competição. O time da casa abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, com gol de Daniel Costa. A resposta do Fantasma veio no primeiro minuto da segunda etapa, e aos 18 minutos quando balançou a rede pela segunda vez, dando resultado final à partida.Página 4ParceriaA Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura abriu nesta segunda-feira (5) inscrições para os cursos de Introdução aos Serviços de Garçom e Aperfeiçoamento em Serviços Domésticos, ambos em parceria com o Senac. Para cada curso são 35 vagas.Página 5Interior de cadeiaPoliciais militares prenderam dois indivíduos de 19 e 24 anos que jogaram para dentro da Cadeia Pública de Castro, três aparelhos celulares e 36 gramas de maconha.Página 7Página 4R$ 34 milhõesNa quinta-feira (1°), a prefeita em exercício de Tibagi, Helynez Santos Ribas, recebeu no Palácio do Diamante a notícia de que a Copel investirá mais de R$34 milhões no município até 2021.Página 3Em Ponta GrossaPágina 5Em TibagiPágina 4Página 4Página 5