Edição 3272 Versão Online

Gaeco apreende documentos na Vapza

TV Guará comemorou 7 anos

Presidente Fatima desabafa em sessão

Maior malha aeroviária do Brasil é do Paraná

Prefeito Rildo reassume após 20 dias de férias

Operário pega o Vila Nova em casa

Gerson propõe reforma no Código Tributário

Educadora de Palmeira lançará livro infantil

Todos os casos de 2019 solucionados

Agroleite é apresentada em sessão da Câmara de Castro

Observatório de Castro apresenta dados da sua gestão

Jovem passa trote e acaba descoberto pela PM

Aliel tem aprovado PL que apreende

arma de agressores de mulheres

Welinton Milani diz aoque denúncia é vaziaCastro foi uma das cidades pelas quais o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, passou na quarta-feira (7), cumprindo mandados de busca e apreensão. A ação integra a sexta fase da Operação Quadro Negro, e tinha como alvo empresas e casas de empresários e de ex servidores públicos estaduais, que mantiveram contratos com o governo do Estado na gestão do ex-governador Beto Richa, e que estão sendo investigados por suspeita de pagamento e recebimento de propina e de favorecimento ilícito.No município de Castro, o alvo da Operação foi a empresa Vapza, suspeita de ofertar contribuições à campanha para reeleição de Beto Richa, em troca de o Estado fechar contratos com a mesma, na época em que Richa era governador. De acordo com diretor da empresa, Welinton Milani, trata-se de uma denúncia vazia e sem consistência, não conclusiva, e que não houve contribuições com campanhas eleitorais.Página 5Em Ponta GrossaA TV Guará, afiliada da Rede Massa | SBT em Ponta Grossa, comemorou sete anos na terça-feira (06). A emissora entrou em operação em agosto de 2012 para 79 municípios dos Campos Gerais, Centro Sul e Sudoeste do Paraná que recebem em suas casas a programação nacional do SBT e mais 100 horas de programação local mensal, produzidas em Ponta Grossa, Guarapuava e Francisco Beltrão.Página 4"Estou sendo agredida"A primeira sessão após o recesso, realizada na quarta-feira (7), na Câmara de Vereadores de Castro, foi marcada pelo discurso da vereadora e presidente da Casa, Maria de Fatima Barth. Ela usou a tribuna para lembrar os 13 anos da Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, e lamentou o fato de, mesmo inconscientemente, as violências contra a mulher de um modo geral serem aceitas e muitas vezes tratadas com naturalidade pela sociedade. O auge do pronunciamento, no entanto, foi o desabafo de Fatima, através do qual afirmou estar sendo agredida moralmente e psicologicamente na Câmara.Página 3O Paraná passa a ter a maior malha aeroviária do País com o início nesta quarta-feira (07) do programa Voe Paraná. O novo pacote aéreo regional foi lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, e vai atender 12 cidades, entre elas, Telêmaco Borba.Página 3Em TibagiNa quarta-feira (7), foi realizada no Palácio do Diamante, a cerimônia de transmissão de cargo para o prefeito Rildo Leonardi, que volta ao trabalho após vinte dias de férias. A cerimônia contou com a presença da então prefeita em exercício, Helynez Santos Ribas, do presidente da Câmara, Enio Antunes, e os vereadores João Paulo Ribas, Cila Pavesi, Eduardo Torres, Elizeu Cortez e Jorge Cardoso. O prefeito afirmou voltar revigorado e com muitas expectativas. “Nestes dias pude ficar com minha família, descansar e repor as energias".Página 3Na Sexta-feiraO Operário Ferroviário encara o Vila Nova-GO neste sexta-feira (9), no Estádio Germano Krüger, às 19h15. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na rodada anterior, o Fantasma venceu o Criciúma-SC fora de casa, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe alvinegra ocupa o 12º lugar na tabela, com 18 pontos.Página 4Na primeira sessão ordinária após o recesso de julho, o vereador Gerson Sutil apresentou requerimento solicitando à Prefeitura de Castro, estudos para uma ‘possível reforma no Código Tributário do Município’.Página 3No dia 12 de agosto, Palmeira recebe o lançamento do primeiro livro infantil da educadora e escritora, Vanderli Bello. A obra se chama “Gloria Duck em: Deu a louca na pata”.Página 4SicridiO Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride), da Polícia Civil do Paraná completa 24 anos com 100% dos casos do primeiro semestre deste ano solucionados. Nesse período, foram comunicados 115 desaparecimentos no Estado – 13 em Curitiba, 16 na Região Metropolitana e 86 no restante do Paraná. Os dados foram divulgados pelo órgão na segunda-feira (05).Página 7NovidadesPágina 5Gaeco presentePágina 5Em Ponta GrossaPágina 7Página 3