Edição 3273

Maior feira tecnificada do setorComeça nesta terça-feira (13) em Castro, o Agroleite. A abertura oficial do evento, que tem como tema neste ano ‘Um novo olhar’, está marcada para as 10h30. A feira será realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, na ‘Cidade do Leite’, Parque de Exposições Dario Macedo. Genética, qualidade animal e tecnologia serão alguns dos temas abordados nesta edição. Também fazem parte da programação do evento, promovido pela Cooperativa Castrolanda, a trilha do leite, que mostra o processo de produção do alimento, a exposição de animais, com desfile e julgamentos bovinos, além de contar com espaço para agricultura, suinocultura e ovinocultura, importantes setores produtivos.Página 7Com a Deputada Aline SleutjesMuita gente pensa que a atividade do parlamentar se concentra apenas em elaborar, debater e relatar projetos lei. No entanto, há uma atividade fundamental que muita gente desconhece: conseguir mais recursos para o país, provenientes do exterior. Isto se dá em grande parte pela promoção de produtos nacionais e representatividade, como fez a deputada federal Aline sleutjes, durante sua estada na Ásia.Página 3O Governo do Paraná deu início à segunda etapa da reforma administrativa, que tem como foco a junção e reestruturação de autarquias. Nesta segunda-feira (12), o chefe da Casa Civil, Guto Silva, protocolou na Assembleia Legislativa três projetos de lei. O mais complexo trata da redução do Sistema Estadual de Agricultura, que deverá gerar uma economia de R$ 16 milhões anuais com a redução de cargos e de estrutura. A proposta prevê a fusão do Instituto Paranaense de Assistência técnica e Extensão Rural (Emater), do Centro de Referência em Agroecologia (CPRA) e do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), que passa a chamar Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a liquidação da sociedade de economia mista Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar).Página 4Semana da famíliaEntre os dias 11 e 17 de agosto a Igreja Católica celebra a Semana Nacional da Família, que neste ano tem como tema ‘A família, como vai?’. Em Castro, as quatro paróquias – Sant’Ana, São Judas, Rosário e Perpétuo do so-corro, uniram-se.Página 5No ArapongasFoi sepultada na tarde dessa segunda-feira (12), no Cemitério Nossa Senhora do Rosário, em Castro, o corpo de Adriane Flores Bueno, 27 anos, vítima de acidente automobilístico em frente ao Hospital da Cruz Vermelha (Anna Fiorillo Menarim), no Bairro Arapongas, em Castro.Página 9Página 3Página 5Página 10