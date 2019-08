Edição 3274 Versão Online

Governador Ratinho destaca 'modernidade'

Apresentação de animais

Troféu Agroleite

Licitação prevê mais asfalto

Ministra Tereza Cristina é aguardada

Aprovado crédito para obras

Nova opção de prevenção ao vírus do HIV

Promotores de Castro palestram

IMM renova convênio com o Governo

Tibagi realizou Conferência municipal

Durante visita ao AgroleiteO governador Carlos Massa Ratinho Junior reforçou nesta quinta-feira (15), na Agroleite, em Castro, a necessidade de o Paraná agregar tecnologia e industrialização à produção do leite, mantendo o Estado em uma posição de destaque no País. Em sua 19ª edição, a feira é uma das principais vitrines do Brasil de novas tecnologias para o setor.“O Paraná vem se consolidando como uma das maiores bacias leiteiras do País. Aqui na feira existe o que há de mais moderno. Com acesso a novas tecnologias, o produtor melhora a qualidade do leite, a quantidade e também aumenta a sua renda”, destacou.Página 3Além do tradicional torneio leiteiro e dos julgamentos, das raças Jersey, Holandês Vermelho e Branco, e Holandês Preto e Branco, Clube de Bezerras, Copa dos Apresentadores, Vaca do Futuro e muito mais.Página 7Expectativa, suspense, anúncio, vibração. Esse foi o tom da 18ª edição da cerimônia do Prêmio Troféu Agroleite que mudou neste ano com a premiação em 11 categorias distintas, votadas pela internet.Página 5Em CarambeíCom o maior programa de pavimentação da história do município, a Prefeitura de Carambeí está investindo não só nas áreas centrais da cidade, mas na estruturação de diversos bairros e na zona rural. Vila Banana e Jardim Mangabeira seriam as próximas.Página 3Está confirmada ara hoje (16) a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina na Agroleite. Ela deve participar do Painel Frente Parlamentar da Agricultura, um dos eventos integrantes da feira neste ano. O painel deve contar também com a participação dos deputados federais Aline Sleutjes, Alceu Moreira, Zé Silva, Domingos Sávio, Evair de Mello, Neir Geller.Página 3Em CemitérioEm sessão sem polêmicas, os vereadores da Câmara Municipal de Castro aprovaram três projetos na tarde desta quarta-feira (14). O mais importante, de autoria do Poder Executivo, solicita abertura de crédito adicional de R$ 615,6 mil para a realização de obras de construção de capela mortuária e gaveteiro para o Cemitério Municipal. A vereadora presidente, Fátima Castro (MDB), explicou que esses projetos de créditos são comuns e enviados para análise dos vereadores com frequências.Página 3Página 4Página 5Página 4Página 4