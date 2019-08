Edição 3275 Versão Online

A dor de estar longe dos filhos

Deputados federais Aline e Aliel pedem ajuda ao governo brasileiroSensibilizados com a luta de Rosângela de Fátima Sviercoski, a castrense que vive na Bulgária e que foi separada dos filhos pelo ex-marido, os parlamentares de Castro e Ponta Grossa, deputados federais Aline Sleutjes e Aliel Machado, também se mobilizaram para tentar ajudar. O contato com ambos foi feito pela irmã de Rosângela, a delegada da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, Tânia Sviercoski, que contou à reportagem o quão solícitos à causa eles estão sendo. A decisão ao qual Tânia se refere, foi expedida na Bulgária em outubro do ano passado, dando à mãe a guarda definitiva dos dois filhos, de sete e de nove anos. Porém, até hoje Rosângela não pode reencontrar as crianças.Página 7Na BR-277, em PalmeiraDuas mulheres e um homem morreram em um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (19) na BR-277, em Palmeira (PR).Os três estavam em um automóvel Ford Fusion com placas de Icaraíma (PR), que se chocou com um caminhão de Palmeira (PR). Todos os ocupantes do carro morreram no local do acidente: um motorista de 41 anos, uma passageira de 32 anos, esposa dele, e outra mulher ainda não identificada. Conforme apurou a equipe da PRF que atendeu a ocorrência, chovia no momento do acidente, por volta das 8h10, no quilômetro 175, no meio de uma curva.Página 9Na arena AgroleitePista de julgamento lotada e uma sequência de palmas que acelerava a cada segundo. Assim foi o encerramento do Agroleite 2019 na noite de sábado (17), na Arena Agroleite. Os expositores de animais, produtores e visitantes permaneceram na pista até o fim para assistir o desfile das campeãs e seleção dos melhores animais do evento.Página 7Prova ParanáA participação de estudantes na segunda edição do Prova Paraná – avaliação diagnóstica ofertada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – aumentou 61,2%. Enquanto na primeira edição 98 mil alunos da rede municipal e 434 mil da rede estadual participaram, na segunda avaliação esse número passou para 108 mil alunos da municipal e 750 mil da estadual.Página 3Página 5TranstornosEntre os dias 16 de julho e 17 de agosto não choveu em Castro, e de acordo com o meteorologista Antônio Oliveira, após as chuvas desta segunda (19) e terça-feira (20), não há previsão de que volte a chover ainda neste mês no município. Ou seja, foram mais de 30 dias de seca, em um período onde a falta de chuva já é característica, mas a população também teve que conviver com o problema das queimadas, este totalmente evitável, e uma prática que se configura como crime ambiental.Página 5Pela ACIPGO governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta segunda-feira (19), no Palácio Iguaçu, comitiva com empresários de Ponta Grossa. O grupo entregou convite para a 15ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, evento promovido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), em parceria com o Sindilojas e a Sociedade Rural dos Campos Gerais.Página 4Na busca para subir na tabelaO Operário Ferroviário recebe o Guarani hoje (20), às 19h15. O jogo acontece no Estádio Germano Krüger e é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O alvinegro sofreu derrota para o Bragantino na rodada anterior e está com 21 pontos na tabela.Página 4Página 4Página 5Página 9Pagina 10