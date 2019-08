Edição 3276

Preso PM acusado de extorsão

Policial exigia quantias que variavam entre R$ 4 mil e R$ 40 milEstá preso desde terça-feira (20) no 1º Batalhão de Polícia Militar, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão em sua residência, o policial militar M.V.S, acusado da prática de crime de extorsão por meios eletrônicos em pelo menos três pessoas, dois homens e uma mulher. Ciente da decretação de sua prisão temporária, M.V.S se apresentou na 3ª Cia da Polícia Militar, em Castro, e, em seguida, foi conduzido para a unidade da polícia militar de Ponta Grossa onde aguarda o andamento do processo.Página 9Nesta semana foi registrado o segundo caso de sarampo no Paraná. Trata-se de um homem de 54 anos de idade, morador de Curitiba. A confirmação ocorreu na terça-feira (20). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), ele possivelmente contraiu a doença em São Paulo. A região dos Campos Gerais já se previne.Página 4Comércio se movimentaOs diretores da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) realizaram reunião na manhã de terça-feira (20), na sede da associação, para discutir os próximos eventos de 2019. O encontro teve o maior quórum do ano, com a participação de 16 pessoas, entre diretores, funcionários, e representante da mais recente empresa associada. Ainda este ano, a Acecastro promove a Feira da Empregabilidade (05 de setembro), o Prêmio Tropeiro de Ouro, e a campanha Sonhos de Natal, que foi lançada durante a reunião.Página 5Na semana passada, comitiva composta pelo prefeito Edir Havrechaki, vice Marcos Levandoski, secretários e vereadores, participou de conferência na superintendência regional da Caixa Econômica Federal, em Ponta Grossa. Na oportunidade foi assinado contrato de operação financeira no valor de R$ 10 milhões.Página 4A partir de hoje (23), Ponta Grossa recebe o Espaço Internacional de Artesanato e Decoração da Nações & Arte. O evento que percorre todo o Brasil com peças que refletem uma verdadeira viagem cultural pelo mundo oferece mais de 20 mil artigos de países como Marrocos, Índia e Paquistão.Página 5Seria hilário, se não fosse trágico. Na manhã dessa quinta-feira (21), foi encontrado no interior do Cemitério da Vila Rio Branco, ao lado da Capela, o corpo de Erico Jackson, 31 anos. Usuário de drogas, ele apresentava um corte profundo no pescoço provocado por cabo de aço.Página 9Apesar de muita esperada, a chuva que caiu entre segunda-feira (19) e terça-feira (20) trouxe transtornos para moradores do interior do município, sobretudo, para quem mora no Distrito do Socavão e nas proximidades.Página 5A Casa da Cultura Emília Erichsen, de Castro, foi a escolhida para a exposição das obras de arte do artista pontagrossense Carlos Ferro. Aberta desde o dia 9 de agosto, a mostra é composta por três tipos de arte abstrata.Página 7SegurançaPágina 9Página 4Página 4Página 6