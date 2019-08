Edição 3277

Prefeito Moacyr faz ameaças a agricultor

Contratação de clínica de esposa de sobrinho vereador gera polêmicaO prefeito de Castro, Moacyr Fadel fez ameaças, na sexta-feira (23), a um agricultor que publicou, através das redes sociais, um comentário sobre um processo de inexigibilidade (contratação de empresa para prestação de serviços à Prefeitura, através de chamamento público). Após ter acesso ao comentário publicado por meio de um grupo de aplicativo, Fadel entrou em contato por telefone com o responsável, a ligação não foi atendida, mas o prefeito gravou uma mensagem de voz para o cidadão, ameaçando quebrar seus dentes: se você ta sem o que fazer, vai arrumar um serviço vagabundo, porque se for pra escrever bobagem e vou te meter um processo, porque quebrar teus dentes eu já vou, quando eu te achar, seu merda, veiaco, sem vergonha [...]”.Página 3Futebol SeteCarambeí sai dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) com aquele gostinho a mais, após vencer nos pênaltis a equipe de Coronel Vivida no Futebol Sete pelo placar de 5 a 4. Com o resultado, traz para Carambeí o título da competição, depois de empatar a partida em 1 a 1, no tempo normal. Depois de sair perdendo no placar, faltando 20 segundos para encerrar o primeiro tempo, bola é lançada por Edinho a qual é disputada no alto por Gilson que cabeceia para o meio. Na sequência, o artilheiro da competição Henrique completa para o fundo das redes, empatando a partidaPágina 4Nos Campos GeraisEm sua segunda edição, o Projeto Container Cultural desembarca em Tibagi, Castro, Carambeí, Balsa Nova e Campo Largo, com diversas ações gratuitas que incluem apresentação de espetáculo, eixo pedagógico e de formação, campanha de arrecadação de livros, multiplicadores culturais e apresentação de artistas locais. Através da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto tem patrocínio de CCR RodoNorte e Instituto CCR.Página 5Até o meio da tarde desta segunda-feira (26), policiais civis, por meio do Setor Operacional da 43ª Delegacia Regional de Castro, prendiam seis pessoas na operação que foi chamada de 'Grampo' e tinha como objetivo cumprir mandados de prisão em toda Castro.Página 7Em TibagiApós investigação de dois meses, a Polícia Civil de Tibagi prendeu na manhã desta segunda-feira (26) G.A.S, 41 anos, foragido da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Nascido em Mendoza, na Argentina, ele não ofereceu resistência a prisão.Página 7No sábadoNo sábado (24), o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Centauro dos Campos Gerais), realizou cerimônia alusiva ao Dia do Soldado, em reverência ao Marechal Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. Estiveram presentes membros do Poder Executivo e da Polícia Militar do Paraná. Na oportunidade, ocorreu o compromisso dos soldados incorporados em 2019, a concessão de diplomas de Melhor Atirador Combatente, Melhor Aptidão Física e Praça mais Distinto.Página 5Pela Série BO Operário Ferroviário enfrenta o Figueirense (SC) no Estádio Germano Krüger na noite desta terça-feira (27). A partida está marcada para as 20h30 e encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. A equipe alvinegra empatou sem gols com o Vitória-BA na rodada anterior, fora de casa.Página 4Página 5Risco de quedaPor questões de segurança, a Prefeitura de Tibagi interditou o Mirante do Rio Tibagi, localizado na Avenida Homero Talevi Campos. A estrutura é um dos principais pontos turísticos do município, mas apresenta risco de queda caso receba um grande número de visitantes.Página 4