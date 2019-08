Edição 3278

Moacyr 'recua e anula' contratação de clínica

Caramuru Vôlei se prepara para Paranaense 19 e Liga C

Operário encara o América em Belo Horizonte

UPA de Castro recebe visita de fiscal de MS

Frísia conquista Trófeu Destaque do Ano

Castro recebe o primeiro TEDx da região

Governo do Paraná libera bombeiros

SMS orienta procura por vacinação

Ladrão de caminhonete é morto por

policiais militares em Ponta Grossa

Contrato beneficiaria empresa de esposa de vereadorA Prefeitura de Castro anulou o Processo de Inexigibilidade (nº 095/2019) que credenciou no dia 22 de agosto a empresa de Amanda Dekkers Zanon Zahdi, esposa do vereador Miguel Zahdi Neto, sobrinho do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior, para a prestação de serviços de fisioterapia para o município. A anulação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) número 18255, de 27 de agosto, após forte pressão. O vereador poderia enfrentar uma Comissão Especial de Investigação (CEI), e até uma cassação, caso o processo continuasse.Páginas 2 e 3As dificuldades financeiras não abalaram a equipe do Caramuru Vôlei, que já está se preparando para as disputas da Superliga C e que em breve também deve estrear no Campeonato Paranaense 2019. O clube, que vinha representando o Estado na Superliga Brasileira de Voleibol (Superliga A) há quatro anos, acabou não alcançando pontos no torneio para manter-se na elite do voleibol brasileiro, e caiu para a categoria B. Porém, devido às dívidas com os atletas, também não disputará nesta categoria, mas, para dar continuidade ao projeto e angariar recursos para quitar as dívidas, a equipe optou por disputar a Superliga C.Página 5O Operário Ferroviário enfrenta o América-MG pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado (31), no Estádio Raimundo Sampaio, às 19 horas. O Fantasma encerrou o primeiro turno da competição com vitória em casa diante do Figueirense por 1 a 0, acumula 28 pontos e está em sexto lugar na tabela. O América venceu o São Bento-SP por 2 a 0 e ocupa a 13ª posição, com 24 pontos.Página 4Na quinta-feira (29) um fiscal do Ministério da Saúde fez vistoria na Unidade de Ponto Atendimento (UPA) de Castro. O objetivo da fiscalização, que ocorre a cada três anos, é saber como estão os atendimentos, equipamentos e parâmetros gerais da unidade, para que o repasse mensal feito pelo governo federal possa ser continuado, é o que explica a secretária municipal de Saúde, Maria Lidia Kravutschke.Página 7Categoria LeitePela segunda vez consecutiva, a Frísia vence o Troféu Destaque do Ano no segmento Leite. A premiação, realizada pela revista A Granja há 34 anos, aconteceu na noite de terça-feira (27) durante a Expointer, uma das principais feiras agropecuárias da América Latina, realizada em Esteio (RS).Página 5Página 7Para combater queimada na região amazônicaPágina 3Contra sarampoPágina 4No Boa VistaPágina 9