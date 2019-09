Edição 3279 Versão Online

Oferta de emprego bate à porta

'Feria da Empregabilidade'A Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) realiza na quinta-feira (5), ao lado de parceiros, a primeira edição da Feira da Empregabilidade em Castro. Realidade em cidades vizinhas, a proposta surgiu da necessidade de ter um panorama do perfil da mão de obra trabalhadora de Castro, para ocupar vagas ofertadas pelas empresas associadas.A feira acontece no Clube dos Alemães, das 13 às 19 horas. Os participantes poderão conhecer e conversar com representantes de mais de 20 empresas expositoras, utilizar o serviço de cadastramento de currículos, gravar uma apresentação em vídeo para enriquecer as informações curriculares, além de poder participar de quatro workshops ao longo do dia.Página 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tarde desta segunda-feira (2), o prefeito Marcelo Rangel, acompanhado pelo Delegado Civil, Fernando Maurício Jasinski, convocou uma coletiva de imprensa. A intenção da reunião foi esclarecer a população sobre ataques que a Prefeitura Municipal tem recebido. O prefeito relatou sobre a primeira invasão que ocorreu semana passada, no dia 26 de agosto. Na manhã de segunda-feira, acorreu um novo ataque, desta vez com ameaças e tentativa de extorsão.Página 7A BRF retomou as atividades industriais na unidade de Carambeí na segunda-feira (2). Os abates de frango tinham sido suspensos no final do mês de maio deste ano e de acordo com representantes da empresa, a medida foi tomada para manter o equilíbrio dos estoques e sistema produtivo da empresa. Inicialmente a BRF anunciou que a suspensão poderia durar até cinco meses, mas houve antecipação no término do chamado lay-off.Página 4Em PalmeiraEquipe da PRF atendeu, por volta das 12H45 de domingo (1º), no KM 176,5 da BR 277, grave acidente envolvendo três veículos. O condutor do Kia Besta, de 72 anos, seguia sentido a Irati, quando por motivos desconhecidos saiu do leito de tráfego e colidiu com a lateral de um caminhão. Um terceiro veículo também foi atingido.Página 7Em Ponta GrossaCoordenador do SAV, padre Osvaldo Pinheiro, calcula que cerca de mil pessoas passaram pelo ComVocação este ano. A surpresa preparada para esta edição foi a tirolesa, um desafio motivado pela mensagem do Papa Francisco pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações: não ter medo de se arriscar em Deus. O próprio bispo dom Sergio Arthur Braschi, que celebrou a missa de abertura, topou o desafio e desceu pela tirolesa.Página 4Página 5O Sistema Fiep inaugurou nesta segunda-feira (2) as novas instalações do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Celulose e Papel de Telêmaco Borba. Trata-se de uma nova estrutura com mais de 2 mil metros quadrados que se integra à estrutura atual, totalizando uma área de cinco blocos e mais de 6,7 mil metros quadrados.Página 3Em licenças prêmioO Governo do Paraná vai indenizar os servidores públicos que têm direito à licença especial, mais conhecida como licença-prêmio, com prioridade para aposentados e aqueles que estão em abono de permanência. A proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa, na forma de projeto de lei complementar.Página 3Em CastroA correição ordinária que estava marcada para acontecer na Vara do Trabalho de Castro nesta quinta-feira (5) foi remarcada. A nova data prevista para a vinda do desembargador federal do Trabalho e corregedor da Justiça do Trabalho do Paraná, Sergio Murilo Rodrigues Lemos ao município, é dia 26 de setembroPágina 3