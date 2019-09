Edição 3280

Invasões chegam a 13

Prefeito Moacyr Fadel troca MDB por Patriota

PG Vôlei/Caramuru estreou com vitória

Câmara premia participantes de projeto

Feriado terá fiscalização nas estradas

Tampas ajudam animais da cidade

Segue recadastramento de túmulos

Homem é encontrado morto em linha férrea

Ponta Grossa recebe Paraná/Efapi

Publicado edital para concessão do Parque Vila Velha

Ponta Grossa debateu esporte em audiência pública

Em áreas do Governo FederalDe algum tempo para cá aumentou o número de invasões no bairro Nossa Senhora das Graças, em Castro. Há cerca de dois anos começaram a ser construídas as primeiras casas na área, que fica ao lado da linha férrea no bairro, agora, porém, já são treze casas. A área onde as moradias estão sendo construídas pertence ao governo federal, porém, existe um contrato com a empresa Rumo Logística, que administra o uso das ferrovias na cidade. A reportagem foi acionada por moradores da região, que estão preocupados com o crescimento das invasões. Eles argumentam que, junto à construção das casas e barracos improvisados, também vêm outras situações, como os chamados ‘gatos’, para roubo de energia e de água tratada, a poluição, com o descarte incorreto de lixos e resíduos, e esgoto a céu aberto, já que no local não há infraestrutura adequada.Página 05Após 16 anosDois dias após o Página Um News noticiar, com exclusividade, que o prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel Junior ingressava no Patriota, inclusive ocupando posição de destaque como vice-presidente na executiva estadual, blogs e portais da região repercutiam a notícia e confirmavam a troca de siglas nessa quinta-feira (5). Moacyr deixa o partido de oposição ao governo de Carlos Massa Ratinho Junior após quase 16 anos e ingressa em um de centro-direita.Página 3Paranaense de VôleiO Ponta Grossa Vôlei/Caramuru estreou com vitória, de três sets a zero, sobre o São José dos Pinhais/UFPR, no Campeonato Paranaense de Vôlei 2019. O primeiro jogo do time foi na noite de quarta-feira (4), fora de casa, no Ginásio de Esportes Ney Braga. O técnico do Ponta Grossa Vôlei, Fabio Sampaio, classificou a estréia como um jogo difícil.Página 6'Saudação a Bandeira'A sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro dessa quarta-feira (04) foi marcada pela premiação dos estudantes premiados no Projeto 'Saudação a Bandeira'. Durante os meses de maio, junho e julho, as escolas, públicas e privadas, foram convidadas a realizar concurso interno de redações sobre a bandeira nacional.Página 3O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia às 14 horas desta sexta-feira (06), em todo o Paraná, a Operação Independência, que intensificará as ações nas rodovias estaduais durante o feriado de 7 de Setembro. As seis companhias da unidade empenharão seus efetivos na atividade, que segue até 23h59 de domingo (08). Durante a operação, os policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a fiscalização.Página 9'Tampets'Através do projeto Tampets, desenvolvido por um grupo de voluntários que se dedica à causa animal em Castro, agora todos os castrenses podem, indiretamente, ajudar a cuidar dos animais abandonados, e, ajudar também a diminuir a população de cães que vivem nas ruas.Página 7Até outubroSecretaria Municipal de Meio Ambiente alerta aos proprietários de lotes e túmulos no Cemitério Municipal de Carambeí, que não realizaram o recadastramento em 2018, que devem obrigatoriamente regulamentar a documentação bem como realizar a conservação dos mesmos.Página 4Ponta GrossaDesde quarta-feira (4), policiais buscavam identificar o homem encontrado morto em uma linha férrea. Sem portar documentos, ele teria sido atropelado por um trem que percorre a região de Piriquitos, Chapada, em Ponta Grossa.Página 9Em outubroPágina 5Página 4Página 6