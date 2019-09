Edição 3281 Versão Online

Caixões sem destinação

Cemitério do SocavãoA forma como vem sendo descartados diversos materiais e restos de caixão, roupas e materiais retirados dos túmulos, no Cemitério Municipal do Distrito do Socavão, está preocupando os moradores. Algumas fotos, onde aparece um caixão, flores, coroas e vasos, pedaços de paredes (que parecem ser de túmulos antigos) e outros materiais, foram parar nas redes sociais, junto a um pedido de providências.As fotos também evidenciam falta de cuidado com os jazigos, em uma das imagens aparece um túmulo que está quebrado até pelo menos metade dele, e em volta dele, e dos demais, aparece muito lixo. Uma mulher, que viu as fotos na internet, reconheceu na foto a coroa que estava no túmulo de seu pai, e, segundo moradores do Distrito, o descarte incorreto desses materiais já ocorre há bastante tempo.Página 5Sommet de L’ÉlevageO Agroleite vai expor no Sommet de L’Élevage que acontece entre os dias 2 e 4 de outubro, em Clermont-Ferrand, na França. Após a visita de uma delegação brasileira no evento em 2018, uma parceria foi firmada entre os salões brasileiro e francês. Agora será a vez do evento brasileiro participar como expositor.Página 5A Associação Comercial e Empresarial de Castro realizou, pela primeira vez, a Feira da Empregabilidade, levando ao Clube dos Alemães cerca de 800 pessoas. Perto de 600 currículos foram pré-cadastrados e estarão disponíveis no site da Acecastro, a partir do dia 15 de setembro. Quem compareceu, pode também participar de workshop e conhecer o trabalho de empresas parceiras.Página 7TibagiA Secretaria Municipal de Turismo de Tibagi realizou reunião com o diretor de Patrimônio Natural do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Aristides Athayde. Ele veio apresentar, ao executivo municipal e ao trade turístico, as potencialidades e uma eventual concessão de uso de Parque Estadual do Guartelá, que abriga o Cânion Guartelá. Prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, participaram da reunião, juntamente com representantes das operadoras de turismo.Página 4Em Ponta GrossaPágina 4PalmeiraMilhares de palmeirenses foram às ruas na manhã de sábado (7) para acompanhar o desfile cívico militar, comemorar o Dia da Independência do Brasil e também, de forma simbólica, os 200 anos de Palmeira. Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, estabelecimentos de ensino e várias instituições com ligações com a comunidade marcharam pela rua XV de Novembro para exaltar o ato ocorrido em 1822.Página 4De 11 a 30 de SetembroO Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho promove entre os dias 11 e 30 de setembro mutirão online de negociação de dívidas. A ação é uma iniciativa conjunta do Procon-Paraná, com a Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br.Página 3Em Ponta GrossaO deputado federal Aliel Machado (PSB) recebeu na segunda-feira (9), na Câmara Municipal de Ponta Grossa, Moção de Aplauso (468) pela aprovação do Projeto de Lei (PL 17/19), apresentando em conjunto com o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), que prevê a apreensão de arma de fogo como medida protetiva.Página 3Página 3Página 3Página 4Página 4Página 5Página 9