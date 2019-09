Edição 3282

Ponta Grossa e Jaguariaíva comemoram 196 anos

CCC inaugura hoje exposição com gravuras de alunos

Castrense quer ser 'Miss Colona'

Tirol vai para Ipiranga

Operação autua criadouro de animais

Jovem morta sofreu seis facadas na madrugada

Operário enfrenta Oeste fora

350 atletas na Corrida da Pátria

Neste 15 de SetembroNeste domingo (15) duas importantes cidades dos Campos Gerais estão de aniversário – Ponta Grossa e Jaguariaíva, ambas completando 196 anos. Ponta Grossa hoje tem 351.736 habitantes, enquanto Jaguariaíva possui 34.857. De extensão territorial a cidade de Jaguariaíva é um pouco menor, chega a 1.524 quilômetros quadrados, e o município conhecido como Princesa dos Campos Gerais possui 2.054 km². Com características bem marcantes, uma certeza é que neste 15 de setembro elas estarão em festa, para marcar mais um ano de suas histórias.Página 7O Centro Cultura Castrolanda (CCC) inaugura hoje (13) a exposição temporária “Olhares Sensíveis sobre a Memória Holandesa” no primeiro andar do Memorial da Imigração Holandesa, o Moinho De Immigrant. Os desenhos que compõem a exposição foram realizados por 16 acadêmicos do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), acompanhados pelas professoras Patrícia Camera e Cristina Mendes. A historiadora do CCC, Samara H. Lima, explica que a ideia da parceria surgiu após uma visita da turma.Página 5O concurso Miss Colona do Brasil deste ano conta com a participação de algumas castrenses, que contam com curtidas e compartilhamentos nas redes sociais, para alcançarem o título. Todas as participantes são empreendedoras rurais, ou trabalham em empreendimentos da família na área do agronegócio. Nesta edição, o Página Um News conta a história de uma destas candidatas, a Maria Benke, que está prestes a completar 61 anos de idade.Página 6A cidade de Ipiranga vai receber o maior investimento da história. A Tirol Alimentos confirmou a instalação de uma planta no município de aproximadamente 15 mil habitantes. O investimento total da fábrica de laticínios será de R$ 152 milhões, com apoio do Governo do Estado, por meio do programa Paraná Competitivo. O anúncio foi feito durante reunião de executivos da empresa com o governador Carlos Massa Ratinho Junior na quarta-feira (11), no Palácio Iguaçu.Página 4Força tarefaUma força tarefa formada por policias civis da 43ª DRP de Castro, pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em conjunto com órgãos municipais de fiscalização, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, autuaram um criadouro irregular de animais no centro da cidade de Castro.Página 9Bairro Santa MônicaPágina 9De olho no G4Página 4Saída no Parque LacustrePágina 6