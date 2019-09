Edição 3283 Versão Online

Três morrem com 50 tiros

Acerto de contas em Ponta Grossa?A morte de três pessoas na noite de domingo, quando chegavam em casa no Bairro Chapada, em Ponta Grossa, pode estar relacionada a um acerto de contas. Robson Ferreira, 31 anos; Daniele Ferreira, 27 anos; e Robson Brenno de Freitas Ferreira, de apenas 6 anos, levaram pelo menos 50 tiros.A causa, que começa a ser levantada, pode estar motivada a acerto de contas, pela forma em que as mortes ocorreram e pelo envolvimento de Robson com o tráfico de drogas. Inclusive, ele, teria acabado de sair da prisão e usava tornozeleira eletrônica, decorrente de condenação por crime de roubo.Página 7Novas regras para auto-escolasJá estão valendo desde o domingo (15), as mudanças previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A e B. Agora o simulador, que era de uso obrigatório desde o ano de 2016 para as aulas da categoria B (automóveis de até oito lugares), tornou-se opcional (com exceção para o estado do Rio Grande do Sul).Página 5Pelo placar de 2 a 1, em casaMesmo sofrendo o primeiro gol aos cinco minutos do segundo tempo, o Operário vai para cima e empata aos 7 e vira o jogo aos 11 minutos diante de uma torcida inflamada de 5117 torcedores. Nem a expulsão do zagueiro Alisson, aos 45 minutos da etapa complementar, fez com que a Ponte Preta conseguisse o empate. Com esse resultado, o Fantasma chegou a quarta colocação, momentaneamente.Pelo WGP KickboxingO lutador castrense Rodrigo Passos acaba de ser campeão no maior evento profissional de Kickboxing da América Latina, o WGP Kickboxing de Curitiba. A luta contra seu xará, Rodrigo Vieira, foi na sexta-feira (13), e o castrense venceu por nocaute o curitibano na categoria 64,500 quilos, no terceiro round. Passos classificou a luta como uma verdadeira guerra, e contou detalhes sobre a conquista, que segundo ele, é um sonho da qual ainda não acordou.Página 5EsporteO Ponta Grossa Vôlei/Caramuru fez mais uma partida pelo Campeonato Paranaense Adulto Masculino Série A, no domingo (15). Jogando em casa, na Arena Multiuso contra a equipe de Toledo, os ponta-grossenses venceram por três sets a um. De acordo com o técnico do time Ponta Grossa Vôlei, Fabio Sampaio, o jogo permitiu testar a equipe.Página 5DesativadasO Governo do Paraná vai desativar, a partir de primeiro de outubro, 20 Agências da Receita Estadual, três nos Campos Gerais, inclusive em Castro. A proposta faz parte do programa de modernização da Secretaria da Fazenda, que prevê também economia de recursos e a adequação da estrutura do órgão aos serviços hoje oferecidos.Página 3A hospitalidade é um dos itens mais bem avaliados pelos turistas internacionais que visitaram a Região Sul do Brasil em 2018. Segundo o estudo da Demanda Turística Internacional no Brasil, 98,5% dos visitantes estrangeiros no Paraná aprovaram a receptividade.Página 4BRDEPágina 3Para Castro, Tibagi e ReservaPágina 3TibagiPágina 4PalmeiraPágina 4HojePágina 5Página 4