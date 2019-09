Edição 3284

6.100 pessoas atingidas

Capela mortuária é entregue em Tibagi

Nova estação chega nesta segunda-feira

59 anos de Capal

Aprovado 'Auxílio Atleta'

Plauto indica aplicação de R$ 3 milhões

Autorizada obra da nova rodoviária de Castro

Aliel pede votação do fim do foro privilegiado

Temporais causam prejuízos em Carambeí e no ParanáOs temporais, com granizo e rajadas de vento, que ocorreram no começo da noite de quarta-feira (18), deixaram estragos em várias cidades dos Campos Gerais. Uma das mais atingidas foi Carambeí, onde segundo o coordenador das operações da Defesa Civil, sargento do Corpo de Bombeiros Rutes, cerca de duas mil famílias foram afetadas, somando 6.100 pessoas. Nestes casos, o problema maior foi o destelhamento das casas, devido à queda de granizo, o que inclusive deixou cerca de 20 pessoas, de pelo menos cinco famílias, desabrigadas. Para o prefeito Osmar Blum Chinato (PSD), que esteve na tarde de quinta-feira (19) falando com alguns moradores atingidos, Carambeí está dando exemplo de solidariedade.Página 4Com recursos própriosFoi oficialmente entregue na terça-feira (17), a obra que reformou e modernizou a Capela Mortuária do Cemitério Municipal, em Tibagi. O investimento de R$160 mil, é proveniente dos recursos próprios da Prefeitura, através de um impositivo da Câmara Municipal. O prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, compareceram à cerimônia. Também marcaram presença na entrega o presidente da Câmara Municipal, Enio Antunes, os vereadores Cila Pavesi, Elizeu Cortez e Jorge Cardoso.Página 5Vem aí a PrimaveraNesta segunda-feira (23), as 4h50 horas, começa a Primavera - estação considerada por muitos como a mais bonita do ano, por conta das paisagens típicas do período. Nesta época do ano é comum a florada de diversas espécies de plantas, o que deixa cenários tanto rurais, como urbanos, mais coloridos e agradáveis.Página 4No dia 19 de setembro de 1960, das mãos de 21 produtores rurais holandeses surgia a Capal, no município de Arapoti (PR). Atualmente a cooperativa tem mais de 3 mil associados.Página 5Em sessão na CâmaraA Câmara de Vereadores de Castro aprovou, na tarde de quarta-feira (18), em votação única o Projeto de Lei 94/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui no Município o Programa Auxílio Atleta.Página 3R$ 815 mil para CastroO 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros, sediado em Ponta Grossa, deverá ser contemplado com recursos da ordem de R$ 3 milhões do Governo do Estado, para a aquisição de novos equipamentos de combate a incêndio, socorro e resgate. O valor, destinado para investimentos, vai melhorar a estrutura de atendimento dos quarteis de Ponta Grossa e Castro, de acordo com o deputado Plauto Miró Guimarães Filho.Página 3Página 5Página 3